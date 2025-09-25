انخفاض الحرارة إلى 25 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة، وتنخفض إلى 25 درجة مئوية. وستشهد دبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فسترتفع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية.