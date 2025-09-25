انخفاض الحرارة إلى 25 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس 25 سبتمبر/أيلول، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً وشمالاً، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتشهد الأجواء رطوبة ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
ومن المتوقع أن تهب الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر مضطرباً صباحاً، ويصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة، وتنخفض إلى 25 درجة مئوية. وستشهد دبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فسترتفع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية.