انخفاض الحرارة إلى 22 درجة مئوية بالإمارات غداً

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وتنخفض إلى 22 درجة مئوية في مناطق أخرى. ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، وصغرى تبلغ 28 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وانخفاضًا طفيفًا قدره 27 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستشهد درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض إلى 28 درجة مئوية.