انخفاض الحرارة إلى 22 درجة مئوية بالإمارات غداً

من المتوقع أن يكون الطقس، الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول، لطيفاً بوجه عام، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وتنخفض إلى 22 درجة مئوية في مناطق أخرى. ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، وصغرى تبلغ 28 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وانخفاضًا طفيفًا قدره 27 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستشهد درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض إلى 28 درجة مئوية.