انخفاض إضافي في درجات الحرارة بالإمارات اليوم

يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً إضافياً في درجات الحرارة، يوم الأحد 6 يوليو/تموز، وفقاً للتوقعات اليومية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة يوم السبت، حيث بلغت أعلى درجة حرارة نهارًا عند الساعة الثالثة عصرًا، لتصل إلى 45.2 درجة مئوية في منطقة أم أزيمول بمدينة العين.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ذروة موسم الصيف، والذي يستمر حتى 10 أغسطس/آب المقبل.

بشكل عام، من المتوقع أن يكون الطقس يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي للبلاد.

رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قوية أحيانًا، مثيرة للغبار والرمال نهارًا، مما يُقلل من مدى الرؤية الأفقية غربًا. وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل أحيانًا إلى 45 كم/ساعة.

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون مضطربة إلى شديدة الاضطراب أحيانًا خلال النهار، بينما سيشهد بحر عُمان أمواجًا خفيفة إلى متوسطة. اطلع على المناطق المشمولة بالتنبيهات البرتقالية والصفراء الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية: