انخفاض أسعار الوقود في الإمارات يلوّح بانفراجة جديدة لميزانية الأسر في سبتمبر

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات انخفاضاً طفيفاً في سبتمبر/أيلول المقبل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة خلال الأيام المقبلة.
شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا نتيجة قرار أوبك+ برفع الإنتاج في سبتمبر، حيث بلغ سعر خام برنت أدنى مستوى إغلاق له عند 65 دولارًا للبرميل. إلا أن الأسعار تعافت قليلًا خلال الجلسات القليلة الماضية.
بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت في أغسطس/آب نحو 66.91 دولاراً للبرميل، وهو أقل من متوسط يوليو/تموز البالغ 69.87 دولاراً.
تتم مراجعة أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة كل شهر، عادة في اليوم الأخير من الشهر، بناءً على أداء أسعار النفط في السوق العالمية.
وفي مساء الأحد، بلغ سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 67.73 دولار و63.66 دولار للبرميل على التوالي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم تخفيض أسعار البنزين لشهر أغسطس بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق.
بلغ سعر بنزين سوبر 98 2.69 درهم للتر في أغسطس، مقارنةً بـ 2.70 درهم في يوليو؛ بينما انخفض سعر بنزين خاص 95 إلى 2.57 درهم للتر في أغسطس، مقارنةً بـ 2.58 درهم في الشهر الماضي. وبالمثل، انخفض سعر بنزين إي بلس 91 بفلس واحد ليصل إلى 2.50 درهم.
تلعب أسعار البنزين دورًا رئيسيًا في ميزانية السكان وسائقي السيارات المهتمين بالتكاليف. ومع تزايد عدد السكان في الإمارات العربية المتحدة، يزداد عدد المركبات أيضًا.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن النفط الخام يتداول في نطاق ضيق نسبيا، بدعم من الطلب القوي من المصافي الأميركية، وسحب المخزونات، وارتفاع الصادرات، في حين حدت السيولة الصيفية الضعيفة من الارتفاعات.
قال هانسن: "تُضيف العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا والضغط الأمريكي على واردات الهند من روسيا، دعمًا على المدى القريب، مع أن أي تخفيف للعقوبات من المرجح أن يكون تدريجيًا. ولا يزال نمو العرض من أوبك+ وتباطؤ نمو الطلب يُشكلان ضغطًا على المدى المتوسط، مما يُبقي الأسعار ضمن نطاق سعري محدد في الوقت الحالي".