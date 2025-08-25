انخفاض أسعار الوقود في الإمارات يلوّح بانفراجة جديدة لميزانية الأسر في سبتمبر

قال هانسن: "تُضيف العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا والضغط الأمريكي على واردات الهند من روسيا، دعمًا على المدى القريب، مع أن أي تخفيف للعقوبات من المرجح أن يكون تدريجيًا. ولا يزال نمو العرض من أوبك+ وتباطؤ نمو الطلب يُشكلان ضغطًا على المدى المتوسط، مما يُبقي الأسعار ضمن نطاق سعري محدد في الوقت الحالي".