انخفاض أسعار الذهب والفضة في دبي مع افتتاح الأسواق الإثنين

في المقابل، قد يُلقي التركيز على آثار التعريفات الجمركية المستمرة أو حالة عدم اليقين السياسي بظلاله على الأسعار. وبعيدًا عن البيانات، قد يُشكّل اجتماع قادة الولايات المتحدة والصين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) عاملًا مُحفّزًا. وأضافت أن تأكيد التنازلات دون تصعيد من المرجح أن يُقلّل الطلب على الملاذات الآمنة، مما يُشكّل ضغطًا قصير المدى.