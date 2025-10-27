انخفاض أسعار الذهب والفضة في دبي مع افتتاح الأسواق الإثنين

انخفضت أسعار الذهب والفضة صباح الاثنين مع استمرار تقلبات السوق نتيجة مزيج من العوامل الفنية والأساسية، وفقاً لخبراء.
عالمياً، تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 0.83 في المئة لتصل إلى 4079.38 دولاراً للأوقية عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الإمارات، بينما انخفضت الفضة بنسبة 0.53 في المئة إلى 48.34 دولاراً، مواصلةً منحناها التنازلي.
في دبي، بلغت أسعار الذهب من عيار 24 قيراطاً 491.50 درهماً صباح الاثنين. كما تراجع سعر الذهب من عيار 22 و21 و18 قيراطاً إلى 455 درهماً و436.25 درهماً و374 درهماً للغرام الواحد على التوالي.
قال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في شركة بيبرستون: “من الناحية الفنية، دفع المضاربون على الصعود أسعار الذهب إلى مستويات أعلى لتسعة أسابيع متتالية قبل الأسبوع الماضي، مع بقاء مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المفرط منذ أوائل سبتمبر”. وأضاف: “يشير ذلك إلى أن المراكز الشرائية كانت متركزة بشكل مفرط، مما تطلب تصحيحاً صحياً للأسعار”.
كانت أسعار الذهب قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 525.25 درهماً في 21 أكتوبر مدفوعةً بعدة عوامل. ومنذ ذلك الحين، شهد المعدن الأصفر أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من عقد، حيث انخفض بأكثر من ستة في المئة. ومُني المشترون الذين اقتنوا الذهب والمجوهرات بأسعار الذروة خلال فترة ديوالي بخسائر في قيمة استثماراتهم.
وبحسب نيشين ثاسليم، رئيس مجلس إدارة "نيشكا جوليري"، فقد ساهمت التطورات في الشؤون الدولية في الاتجاه التنازلي للأسعار. وقال: “إحدى الأسباب هي أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اقتربت من نهايتها تقريباً”. وأضاف: “هذا الأمر عزز التفاؤل العالمي وأدى إلى تراجع أسعار الذهب”.
كما أن المشاركين في السوق يتوقعون أن تخفف الصين من قيود تصدير المعادن النادرة، وأن إدارة ترامب قد تمدد فترة وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، مما يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية.
نتيجة لذلك، تدفقت الاستثمارات التي كانت تتجه نحو الملاذات الآمنة إلى الأصول ذات المخاطر”. وأضافت: “كما أن زيادة متطلبات الهامش بنسبة 5.2 في المئة على تداول الذهب والفضة في بورصة شيكاغو التجارية أضعفت الزخم الشرائي على المدى القصير.
ومن المرجح أن يتداول الذهب ضمن "نطاق محايد إلى هبوطي قليلاً هذا الأسبوع"، اعتمادًا على معنويات المخاطرة والتطورات الاقتصادية الرئيسية.
ومع احتساب خفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول إلى حد كبير بالفعل، فإن السوق تركز على نبرة باول بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: إن الاعتراف بتبريد التضخم والنهاية المحتملة لتدفق الميزانية العمومية من شأنه أن يعزز التوقعات بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يدعم الذهب.
في المقابل، قد يُلقي التركيز على آثار التعريفات الجمركية المستمرة أو حالة عدم اليقين السياسي بظلاله على الأسعار. وبعيدًا عن البيانات، قد يُشكّل اجتماع قادة الولايات المتحدة والصين في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) عاملًا مُحفّزًا. وأضافت أن تأكيد التنازلات دون تصعيد من المرجح أن يُقلّل الطلب على الملاذات الآمنة، مما يُشكّل ضغطًا قصير المدى.