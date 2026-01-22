انحسار تدريجي لموجة البرد في الإمارات وتحذيرات من تقلبات الحرارة

ولمن لا يعرف، فإن "النينيو" و"اللانينيا" هما نمطان طقسيان متضادان في المحيط الهادئ يؤثران على المناخ في جميع أنحاء العالم. تحدث ظاهرة "النينيو" عندما تصبح مياه وسط وشرق المحيط الهادئ أكثر دفئاً من المعتاد، مما يجلب المزيد من الأمطار إلى الأمريكتين ولكنه يسبب الجفاف في آسيا وأستراليا. أما "اللانينيا" فهي العكس، حيث تكون تلك المياه أبرد من المعتاد، مما يسبب غالباً ظروفاً جافة في الأمريكتين وأمطاراً غزيرة في آسيا وأستراليا.