"انتهاك سافر وحق مكفول في الرد".. وزارة الدفاع تدين استهداف قاعدة "السلام" في أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع أن فرقاً متخصصة تعاملت اليوم مع حادثة ناجمة عن استهداف نفذته طائرتان مسيرتان إيرانيتان على أحد المستودعات في قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، مما أدى إلى اندلاع حريق في حاويتين لمواد عامة مخزنة دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأدانت الوزارة هذا الاستهداف العسكري بأشد العبارات، معتبرة إياه عدواناً صارخاً وانتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها وقدراتها الوطنية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب واستعداد قصوى للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف تقويض أمن الدولة واستقرارها، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن المساس بها. وتحث الوزارة الجمهور الكريم على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.