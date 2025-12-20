انتهاء موجة الأمطار الرئيسية: 127 ملم في رأس الخيمة

من المتوقع أن تكون الرياح نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، مما يثير الغبار والرمال ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. ستظل حالة البحر مضطربة في كل من الخليج العربي وبحر عمان.