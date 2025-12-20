انتهاء موجة الأمطار الرئيسية: 127 ملم في رأس الخيمة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية يوم الجمعة أن الموجة الرئيسية من الأمطار التي اجتاحت الإمارات قد مرت، رغم أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الباردة وهطول الأمطار المتقطع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قالت دائرة الأرصاد الجوية في الإمارات إن أمطاراً متفاوتة الشدة سقطت في معظم مناطق البلاد ليلة الخميس والجمعة، حيث سجلت الغزلة في رأس الخيمة أعلى معدل هطول بلغ 127 ملم.
شملت معدلات هطول الأمطار الأخرى المهمة محطة ميناء صقر بـ 123 ملم، جبل الرحبة بـ 117.5 ملم، جبل جيس بـ 116.6 ملم، ومدينة رأس الخيمة بـ 72 ملم.
تتناقص السحب عبر الإمارات، رغم أن الطقس سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تشكل السحب الركامية وفرصة هطول الأمطار على مناطق محدودة يومي السبت والأحد.
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد. من المتوقع أن يكون الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع بارداً خلال النهار وبارداً في الليل، خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.
من المتوقع أن تكون الرياح نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، مما يثير الغبار والرمال ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. ستظل حالة البحر مضطربة في كل من الخليج العربي وبحر عمان.
