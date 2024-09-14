انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام 99.9%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة 3 عصراً سينتهي يوم الأحد 15 سبتمبر.
وقال موري إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة الالتزام بين الشركات 99.9% طوال فترة الحظر، كما تضمنت المبادرة توفير 6 آلاف محطة استراحة في مختلف أنحاء الدولة للعاملين في خدمات التوصيل خلال ساعات الاستراحة في منتصف النهار.
وأضافت الوزارة أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجريت بلغ نحو 134 ألف زيارة، ولم يتم تسجيل سوى 51 مخالفة، وهو ما يبرز مستوى الوعي لدى الشركات والتزامها بمسؤولياتها تجاه عمالها.
ودخلت المبادرة حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، وشكلت جزءاً من منظومة متكاملة تنفذها الوزارة بهدف إرساء بيئة عمل آمنة تلتزم بأفضل الممارسات ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وحماية العمال من الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن الناصي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "أظهرت الشركات في سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة التزاماً ملحوظاً باللوائح الحكومية، مما يعكس نجاح نهج الشراكة الذي تنتهجه الوزارة مع القطاع الخاص. وقد عززت هذه الاستراتيجية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنمية الدولة، ورفع مستوى الوعي بين الشركات وأصحاب العمل حول أهمية الالتزام بهذه اللوائح وأثرها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية الموظفين والقدرة التنافسية الشاملة لسوق العمل في الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أن التزام الشركات الخاصة في الإمارات لم يقتصر على مجرد تطبيق اللوائح، بل أطلقت المؤسسات مبادراتها الخاصة للتخفيف من خطر الإجهاد الحراري على عمالها.
وألزمت المبادرة أيضاً الشركات وأصحاب العمل بتوفير مناطق مظللة للعاملين خلال ساعات الظهيرة أو عند أداء الأعمال المصرح بها، فضلاً عن توفير معدات التبريد المناسبة، وكميات كافية من المياه، ومكملات الترطيب (مثل الإلكتروليتات أو ما يعادلها، حسبما تمت الموافقة على استخدامها من قبل السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى ضمان توفر معدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.