انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام 99.9%

وألزمت المبادرة أيضاً الشركات وأصحاب العمل بتوفير مناطق مظللة للعاملين خلال ساعات الظهيرة أو عند أداء الأعمال المصرح بها، فضلاً عن توفير معدات التبريد المناسبة، وكميات كافية من المياه، ومكملات الترطيب (مثل الإلكتروليتات أو ما يعادلها، حسبما تمت الموافقة على استخدامها من قبل السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى ضمان توفر معدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل.