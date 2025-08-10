انتحار هندية بالشارقة: اعتقال الزوج في مطار كيرالا بتهمة الإساءة

تم القبض على زوج أثوليا شيخار، البالغة من العمر 30 عامًا والمقيمة في الشارقة والتي توفيت منتحرة بعد يوم واحد من عيد ميلادها، في ثيروفانانثابورام، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
أُلقي القبض على ساتيش سانكار، البالغ من العمر أربعين عامًا، في المطار بعد وصوله إلى عاصمة ولاية كيرالا صباح الأحد، قادمًا من دبي. وسُلِّم إلى الشرطة.
وقالت شرطة تيكومباجام إن ساتيش حصل على كفالة مسبقة من المحكمة الجزئية وسيتم إطلاق سراحه بكفالة اعتمادًا على أمر المحكمة بعد تسجيل إفادته.
وكانت عائلة أثوليا قد رفعت قضية ضد زوجها، تضمنت اتهامات بالاعتداء الجسدي وجرائم تتعلق بالمهر.
وكانت وسائل إعلام هندية قد أفادت سابقًا بأن سانكار قد وُجِّهت إليه تهمٌ متعددة، منها التحريض على انتحار امرأة، والتسبب عمدًا في أذىً خطير باستخدام سلاح خطير، والتقييد أو الحبس غير المشروع، والقسوة من قِبل الزوج أو أقاربه. كما يواجه تهمًا بموجب قانون حظر المهر، الذي يُجرِّم إعطاء المهر أو أخذه أو طلبه بشكل غير قانوني.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر زوجها وهو يعتدي عليها جسديًا.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" في ذلك الوقت، قال العامل الاجتماعي عبد الله كامامبالام إنه تم إصدار "إشعار مراقبة" ضد الزوج.
وأضاف "هذا يعني أنه بمجرد وصوله إلى الهند سيتم احتجازه من قبل الشرطة المحلية".
وبعد مرور أكثر من أسبوع على وفاتها في 19 يوليو/تموز، أكدت شرطة الشارقة أن وفاتها كانت انتحاراً شنقاً بعد الكشف الطبي الشرعي.
كانت أثوليا تقيم في منطقة الرولة بالشارقة منذ عامين، وكانت على وشك بدء عمل جديد في أحد مراكز التسوق. احتفلت بعيد ميلادها في اليوم السابق مع أختها. لديها ابنة تبلغ من العمر عشر سنوات تعيش في الهند.
وُوريت أثوليا الثرى في 30 يوليو/تموز في مسقط رأسها كولام، حيث أقامت عائلتها مراسم الدفن. والدها، وهو مغترب سابق في الخليج، يعمل الآن سائق توك توك في ولاية كيرالا.
جاءت وفاة أثوليا المأساوية بعد تسعة أيام من انتحار مهاجرة هندية أخرى في 10 يوليو/تموز، بعد يوم واحد من قتل ابنتها البالغة من العمر عامًا وخمسة أشهر في شقتهما في الشارقة.
أفادت التقارير أن المرأة، التي انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة قبل بضع سنوات مع زوجها، كانت تعيش منفصلة عنه لعدة أشهر بسبب سوء المعاملة والخلافات الأسرية المستمرة. ووفقًا لأخصائيين اجتماعيين مطلعين على القضية، كانت علاقة الزوجين متوترة، مع كثرة الجدالات والخلافات حول أمور عائلية.
تم نقل جثمان المرأة إلى مسقط رأسها، في حين أقيمت مراسم الدفن لابنتها في مقبرة سونابور الجديدة في دبي.