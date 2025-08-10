انتحار هندية بالشارقة: اعتقال الزوج في مطار كيرالا بتهمة الإساءة

وكانت وسائل إعلام هندية قد أفادت سابقًا بأن سانكار قد وُجِّهت إليه تهمٌ متعددة، منها التحريض على انتحار امرأة، والتسبب عمدًا في أذىً خطير باستخدام سلاح خطير، والتقييد أو الحبس غير المشروع، والقسوة من قِبل الزوج أو أقاربه. كما يواجه تهمًا بموجب قانون حظر المهر، الذي يُجرِّم إعطاء المهر أو أخذه أو طلبه بشكل غير قانوني.