انتبه من فخ "الرسائل العاجلة"..محتالون ينتحلون صفة رؤساء العمل

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني تحذيراً يحث فيه السكان على توخي الحذر من المحتالين. فقد طلب من مستخدميه في نصيحة أصدرها يوم الثلاثاء، من الحذر من "عمليات الاحتيال عبر انتحال صفة مسؤولين تنفيذيين".
في هذه العمليات الاحتيالية، تم توضيح أن المحتالين ينتحلون صفة قادة كبار أو مسؤولين تنفيذيين. يستخدم المحتالون عنوان بريد إلكتروني مشابهاً أو نبرة عاجلة لخداع الموظف لتحويل الأموال إلى حساب بنكي أو شراء بطاقات هدايا من علامات تجارية شهيرة ومشاركة الرموز الخاصة بها.
قد يتلقى الضحية رسالة نصية أو بريداً إلكترونياً من عنوان أو رقم ينتحل شخصية شخص يشغل منصباً رفيعاً في شركته. قد تقول الرسالة شيئاً مثل: "مرحباً، أنا في اجتماع. يرجى معالجة هذه الدفعة للمورد بشكل عاجل. التفاصيل مرفقة. سأشرح لك لاحقاً". رسالة كهذه تخلق شعوراً بالاستعجال، مما يجعل المتلقي في كثير من الأحيان يتجاهل التفاصيل الصغيرة مثل عنوان المرسل.
أو بدلاً من طلب دفع مباشر، يمكنهم طلب بطاقات هدايا بدلاً من ذلك. قد تتم صياغة الرسالة كالتالي: "هل يمكنك شراء بطاقات هدايا بقيمة 3,000 درهم بسرعة وإرسال الرموز لي؟ إنها لأحد العملاء".
هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للبقاء آمنًا.
أولاً، عليك التوقف والتحقق. تأكد دائماً من مثل هذه الطلبات عبر رقم هاتف موثوق أو مكالمة هاتفية.
تأكد من أنك لا تتصرف بناءً على الرسالة لمجرد أنها تبدو عاجلة.
تحقق من عناوين البريد الإلكتروني، حيث قد تكون معدلة بشكل طفيف أو مرسلة من حسابات خارجية — مثل Gmail.
أخيراً، تأكد من إبلاغ فريق مكافحة الاحتيال عن الرسائل المشبوهة.
لا تقم بتحويل الأموال أو شراء بطاقات الهدايا دون موافقة رسمية.
لا ترد على مثل هذه الرسائل أو تنقر على الروابط الموجودة فيها.
لا تفترض أن أي طلب هو طلب حقيقي لمجرد أنه يبدو صادراً عن مسؤول تنفيذي معروف.