انتبه من فخ "الرسائل العاجلة"..محتالون ينتحلون صفة رؤساء العمل

أولاً، عليك التوقف والتحقق. تأكد دائماً من مثل هذه الطلبات عبر رقم هاتف موثوق أو مكالمة هاتفية.

تأكد من أنك لا تتصرف بناءً على الرسالة لمجرد أنها تبدو عاجلة.

تحقق من عناوين البريد الإلكتروني، حيث قد تكون معدلة بشكل طفيف أو مرسلة من حسابات خارجية — مثل Gmail.

أخيراً، تأكد من إبلاغ فريق مكافحة الاحتيال عن الرسائل المشبوهة.

لا تقم بتحويل الأموال أو شراء بطاقات الهدايا دون موافقة رسمية.

لا ترد على مثل هذه الرسائل أو تنقر على الروابط الموجودة فيها.