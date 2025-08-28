امشِ واكسب.. "أمازون" تمنح سكان دبي فرصة لزيادة دخلهم عبر التوصيل على الأقدام

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة أمازون على الانضمام إلى مبادرة "ساند بوكس دبي" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وتحديداً ضمن قطاع اقتصاد العمل الحر، والتي وافق عليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.