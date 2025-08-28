امشِ واكسب.. "أمازون" تمنح سكان دبي فرصة لزيادة دخلهم عبر التوصيل على الأقدام

أصبح بإمكان سكان دبي الآن كسب أموال إضافية من خلال توصيل طرود أمازون إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في جميع أنحاء الإمارة سيرًا على الأقدام.
وقد أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات عن إطلاق هذا البرنامج الذي سيمكن الأفراد من المشاركة في اقتصاد العمل الحر.
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة أمازون على الانضمام إلى مبادرة "ساند بوكس دبي" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وتحديداً ضمن قطاع اقتصاد العمل الحر، والتي وافق عليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
ويوفر البرنامج التجريبي مع أمازون الإمارات فرصًا للأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة لكسب دخل إضافي ومرن من خلال خدمات التوصيل سيرًا على الأقدام.
كما يُظهر مقطع فيديو كيفية عمل هذه الوظيفة. يسمع محمد، الذي يعمل في متجر بقالة، صوت بوق خفيف أثناء جرد بضاعته. ينطلق ليرى شاحنة أمازون. يرتدي سترةً ويبدأ في توصيل الطلبات إلى الزبائن في المنطقة السكنية القريبة سيرًا على الأقدام.
يمكن الآن للمقيمين وأصحاب المشاريع الصغيرة استغلال ساعات عملهم الضائعة بكفاءة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُقلل هذا النموذج من الاعتماد على مركبات التوصيل، مما يُسهم في تخفيف الازدحام المروري وخفض انبعاثات الكربون.