اليوم وغداً..برج خليفة يحتضن علمي باكستان والهند احتفالاً بيوم الاستقلال

قالت البعثات الباكستانية اليوم الخميس إن العلم الباكستاني سيُعرض اليوم في برج خليفة بمناسبة يوم الاستقلال التاسع والسبعين للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وسيتم رفع العلم على أطول مبنى في العالم في تمام الساعة 7.50 مساءً بتوقيت الإمارات اليوم، مما يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين.
علاوةً على ذلك، سيُرفع العلم الهندي غدًا في برج خليفة احتفالًا بيوم استقلال الهند. وأكدت القنصلية الهندية يوم الخميس أن العلم الهندي سيُرفع في برج خليفة الساعة 7:50 مساءً يوم الجمعة.
قامت البعثات الباكستانية في دبي وأبو ظبي، اليوم الخميس، بقطع الكعكة وتنظيم احتفالات رفع العلم بمناسبة يوم الاستقلال.
رحب سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، فيصل نياز ترمذي، بالضيوف ترحيبًا حارًا، وهنأ الجالية بهذه المناسبة السعيدة. وأكد على مبادئ الوحدة والإيمان والانضباط كأساس لاستمرار التقدم الاجتماعي والاقتصادي في باكستان، ودعا الله أن ينعم وطننا الحبيب بالسلام والرخاء والاستقرار.
رحب حسين محمد، القنصل العام لباكستان في دبي، بأفراد المجتمع بحرارة وقدم لهم أطيب التهاني في هذا اليوم الميمون.
وحث الجالية الباكستانية على مواصلة لعب دور بناء في تنمية كل من دولة الإمارات وباكستان، مشيداً بمساهماتهم في ازدهار البلد المضيف ودعمهم للوطن.
يشكل كل من المجتمعين الهندي والباكستاني ما يقرب من نصف سكان الإمارات العربية المتحدة.