اليوم تحري هلال رجب.. وصعوبة الرؤية في المنطقة
ستحاول معظم الدول الإسلامية في العالم رؤية هلال رجب 1447 هـ يوم السبت (20 ديسمبر 2025)، وفقًا لمركز الفلك.
بعد غروب الشمس، قد يُرى الهلال بالتلسكوبات في أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالعين المجردة في غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.
في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، أشار مركز الفلك إلى أنه نظرًا لوجود احتمال لرؤية الهلال في بعض الدول الإسلامية، فإن بعض التقاويم الإسلامية تحدد اليوم الأحد (21 ديسمبر) كأول أيام رجب. ومع ذلك، يتم تحديد بداية الشهر رسميًا من قبل السلطات المحلية بعد مراجعة تقارير رؤية الهلال.
هل سيكون هلال رجب 1447 مرئيًا في الإمارات؟
أبرز مركز الفلك أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة في مدن مثل جاكرتا، أبوظبي، الرياض، عمان، القدس، القاهرة، والرباط بسبب غروب القمر بعد فترة قصيرة من غروب الشمس. ومع ذلك، في مابوتو بموزمبيق، يمكن رؤية الهلال بالتلسكوب حيث يغرب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و8 دقائق.
تحقق من حسابات السطح عند غروب الشمس كما شاركها مركز الفلك:
جاكرتا: يغرب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، عمره 11 ساعة و16 دقيقة.
أبوظبي: يغرب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، عمره 13 ساعة و30 دقيقة.
الرياض: يغرب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، عمره 13 ساعة و55 دقيقة.
عمان والقدس: يغرب القمر بعد 8 دقائق من غروب الشمس، عمره 14 ساعة و9 دقائق.
القاهرة: يغرب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، عمره 14 ساعة و24 دقيقة.
الرباط: يغرب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، عمره 16 ساعة و3 دقائق.
أشار مركز الفلك إلى أن الحد الأدنى لقيم رؤية الهلال هي كما يلي:
الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن يبقى فيه الهلال فوق الأفق ليكون مرئيًا بالعين المجردة: 29 دقيقة.
الحد الأدنى لعمر الهلال ليكون مرئيًا بالعين المجردة: 15 ساعة و33 دقيقة.
تجاوز هذه القيم لا يضمن الرؤية، حيث تعتمد رؤية الهلال أيضًا على المسافة الزاوية من الشمس والارتفاع فوق الأفق في وقت الرصد.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد مركز الفلك أيضًا أن الاقتران القمري المركزي سيحدث في نفس اليوم في الساعة 01.43 بتوقيت غرينتش (5.43 صباحًا بتوقيت الإمارات). يشير الاقتران القمري المركزي إلى اللحظة التي يصطف فيها القمر والشمس والأرض في خط مستقيم تقريبًا، مع وجود القمر في المنتصف. يُعرف هذا الحدث الفلكي أيضًا بمرحلة القمر الجديد.