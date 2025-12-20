اليوم تحري هلال رجب.. وصعوبة الرؤية في المنطقة

أبرز مركز الفلك أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة في مدن مثل جاكرتا، أبوظبي، الرياض، عمان، القدس، القاهرة، والرباط بسبب غروب القمر بعد فترة قصيرة من غروب الشمس. ومع ذلك، في مابوتو بموزمبيق، يمكن رؤية الهلال بالتلسكوب حيث يغرب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و8 دقائق.