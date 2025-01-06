اليوم ..الأيرلنديات يحتفلن بعيد الميلاد والأعمال المنزلية للرجال
اليوم هو عيد الميلاد مرة أخرى بالنسبة لبعض المغتربين في الإمارات العربية المتحدة ولكن هذه المرة، لا تتم دعوة الرجال. بدلاً من ذلك، يجب عليهم القيام بجميع الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال حتى تتمكن النساء من أخذ "يوم إجازة كامل".
"عيد ميلاد سعيد للنساء!" تتبادل السيدات الأيرلنديات التحية مع بعضهن البعض في السادس من يناير/كانون الثاني، احتفالاً بالتقليد القديم "نولايغ نا مان" ، والذي يُطلق عليه "عيد الميلاد للنساء" أو "عيد الميلاد الصغير" باللغة الإنجليزية.
"بيف باين"، وهي أم مقيمة في دبي، لن تقوم بالطبخ للعائلة اليوم.
قالت باين، التي تنحدر من مدينة كورك الأيرلندية: "سأطلب طعاماً جاهزاً لأننا (النساء) لا يُسمح لنا بالطهي". ولأن السادس من يناير يصادف يوم الاثنين هذا العام، احتفلت باين مبكراً وخرجت مع أصدقائها يوم السبت.
وتقول المعلمة "آيدا بيكر": «سنسترخي بعد المدرسة».
وفي شرحها لهذه الممارسة، قالت بيكر إن هذا اليوم كان من المفترض أن يكون بمثابة شكر كبير للنساء "اللواتي عادة ما يعملن بجد خلال فترة عيد الميلاد لإعداد الطعام والهدايا".
وقالت لصحيفة خليج تايمز: "إنه يوم يقوم فيه الرجال بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. في أيرلندا، كنت أخرج عادة مع أصدقائي لتناول وجبة ومشروب في عيد الميلاد للنساء".
أم أخرى، تدعى "إليانور نولان"، نشأت وهي تعلم عن هذا التقليد الجميل في عيد الميلاد.
"قالت نولان، الذي تعيش في دبي منذ عام 2000: 'أتذكر عندما كنت صغيرة جداً، كان القس يشجع الآباء على تولي مهام العشاء ورعاية الأطفال في ذلك اليوم.'"
ومع ذلك، تطورت احتفالات عيد الميلاد للسيدات على مر السنين، كما تقول إيمي كارول، المقيمة في دبي.
بدأت هذه الفكرة في وقت كانت فيه النساء، وخاصة الأمهات، يقمن بمعظم الأعمال المنزلية خلال موسم الأعياد. وقالت كارول: "كان يوم نولايغ نا مان يوماً يبتعدن فيه عن الأعمال المنزلية ويتصلن بصديقاتهن لتناول الشاي والكعك".
وأضافت "اليوم، وبما أن المسؤوليات المنزلية لم تعد تقتصر فقط على الأم في المنزل، أصبح هذا اليوم أو الليلة بمثابة فرصة للخروج، ولكنه لا يزال وقتاً للنساء للاعتناء بأنفسهن".
وقالت باين أنه يمكن للمرأة أن تقوم بتصفيف شعرها وماكياجها أو ربما الحصول على مانيكير وباديكير خلال النهار والخروج مع الأصدقاء.
من المؤكد أن احتفالات نولايغ نا مان أكبر في مسقط رأسهم في أيرلندا، مع تقديم هدايا وعروض ترويجية خاصة للسيدات، لكن المغتربين في دبي حافظوا دائماً على روح الاحتفال حية داخل دوائرهم.
بالنسبة لنولان، تقضي اليوم عادة في التواصل مع الأصدقاء في منازل بعضهم البعض.
قالت: "كل شيء يعتمد على توقيت اليوم. هذا العام، يصادف أول يوم في المدرسة، لذا بالنسبة لنا تم تأجيله إلى يوم الأربعاء. ستقوم "دبي آيرش مامز" بتنظيم مسابقة صغيرة".
إنه آخر يوم في عيد الميلاد
هل تتذكرون ترنيمة عيد الميلاد الإنجليزية "12 يوماً من عيد الميلاد "؟ السادس من يناير هو أيضاً اليوم الثاني عشر والأخير من عيد الميلاد. بالنسبة للعديد من الكاثوليك، يمثل هذا اليوم الفترة من ميلاد المسيح في 25 ديسمبر إلى يوم "عيد الغطاس" عندما وجده "الرجال الثلاثة الحكماء" وتعرفوا عليه.
ومن ثم، فإن السادس من يناير/كانون الثاني هو أيضاً يوم بالنسبة للأيرلنديين لإزالة الزينة الاحتفالية، من الشجرة المتلألئة إلى أكاليل الزهور والزينة وكسارات البندق العملاقة.
قالت بيكر: "يمثل عيد الميلاد للنساء أيضاً نهاية عيد الميلاد بالنسبة لنا. إنه اليوم الأخير من الزينة. لقد عرفت ذلك منذ أن كنت طفلة".
وينطبق الأمر نفسه على كارول وعائلتها. وقالت: "لن نزيل زينة عيد الميلاد إلا بعد نولايغ نا مان . وتستمر أغلب الأسر الأيرلندية في الداخل والخارج في القيام بذلك".
ويعتقد باين أيضاً أن إزالة الزينة قبل السادس من يناير يمثل "سوء حظ".
مع انتهاء العائلات من احتفالات عيد الميلاد اليوم، تأمل الأمهات الأيرلنديات في الإمارات العربية المتحدة أن يحتفل المزيد من الناس بعيد النساء في منازلهم.
ربما تغيرت الأوقات، حيث أصبح من المتوقع من الرجال الآن القيام بنصيبهم من الأعمال المنزلية ومع ذلك، ظلت معظم النساء مكرسات لإنجاح عيد الميلاد، من شراء الهدايا للجميع إلى إعداد الولائم المتعددة، وضمان الحفاظ على المنزل مرتباً بعد كل هذا المرح.
"الجميل في الأمر هو أن هناك انتعاشاً هائلاً في الاهتمام بعيد الميلاد النسائي، وخاصة بين صديقاتي غير الأيرلنديات"، كما قالت نولان.
وقالت كارول "يجب أن يصبح هذا تقليداً عالمياً".