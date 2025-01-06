اليوم ..الأيرلنديات يحتفلن بعيد الميلاد والأعمال المنزلية للرجال

هل تتذكرون ترنيمة عيد الميلاد الإنجليزية "12 يوماً من عيد الميلاد "؟ السادس من يناير هو أيضاً اليوم الثاني عشر والأخير من عيد الميلاد. بالنسبة للعديد من الكاثوليك، يمثل هذا اليوم الفترة من ميلاد المسيح في 25 ديسمبر إلى يوم "عيد الغطاس" عندما وجده "الرجال الثلاثة الحكماء" وتعرفوا عليه.