اليوم الأول للمدرسة في الإمارات مهرجان رقمي

كانت العودة إلى المدرسة تعني أحذية مصقولة بدقة، وحقيبة ثقيلة مليئة بالكتب الجديدة، والشعور بالتوتر المصحوب بالحماس للقاء الأصدقاء بعد العطلة. كان الآباء يلتقطون صورة سريعة في المنزل، وهذا كل شيء. كانت تلك الذكريات تبقى في ألبومات العائلة أو المذكرات.

أما اليوم، فقد أصبح اليوم الأول من المدرسة حدثًا على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد الأطفال يستعدون فقط للفصول الدراسية، بل يستعدون للمحتوى. أصبحت مقاطع "ريلز" على إنستغرام، ومقاطع الفيديو على تيك توك، وقصص سناب شات جزءًا من قائمة العودة إلى المدرسة، جنبًا إلى جنب مع الدفاتر والزي الرسمي.

"خططت لمقطع الريل الخاص بي"

لا تستطيع آمنة، وهي طالبة تبلغ من العمر 12 عامًا في مدرسة بالطور، التوقف عن الحديث عن يومها الأول في المدرسة بدبي. قالت آمنة: "أنا متحمسة للقاء أصدقائي ومعلميني مرة أخرى. لقد خططت بالفعل لمقطع الريل الخاص بي. سأعرض فيه حذائي الجديد، وحقيبتي، ثم مقطعًا قصيرًا لي وأنا أمشي إلى بوابات المدرسة".

ضحكت والدتها، قائلة إن العائلة أصبحت جزءًا من فريق الإنتاج. "في العام الماضي التقطنا بضع صور خارج المبنى. هذه المرة، قامت هي بوضع لوحة قصص في ذهنها عما يجب أن تصوره، ومتى يجب أن تلوح، وكيف يجب أن تدور قبل الدخول".

بالنسبة لعمر، وهو طالب يبلغ من العمر 14 عامًا يدرس في مدرسة في عود ميثاء، فإن الإثارة كلها تدور حول حقيبته الجديدة، وزجاجة المياه، ومجموعته الجديدة من الزي المدرسي الذي يعجبه مظهره. وقال: "حقيبتي بها فتحة لبنك الطاقة للشحن، لذا أريد أن أظهر ذلك في قصتي على إنستغرام".

خلال العطلة، كان عمر قد نشر بالفعل صورًا من رحلة إجازته إلى بلاده. "الآن أريد أن تكون أول مشاركة لي هي مظهر عودتي إلى المدرسة. إنها بمثابة بداية جديدة، وجميع أصدقائي يفعلون الشيء نفسه"، أضاف عمر.

وقال إنه ناقش الأمر بالفعل مع زملائه في الفصل على واتساب. "جميعنا نفكر في نشر صور زينا في اليوم الأول. حتى أن أحد أصدقائي قال إنه سيصنع مقطع ريل بالحركة البطيئة له وهو يدخل الفصل".

الآباء كمصورين

حتى الآباء يُسحبون إلى هذا الاتجاه. قال فهد كازي، وهو مقيم في شارع آل مكتوم في ديرة وأب لطفلين، إن ابنته قد حجزته بالفعل لليوم الأول. وقال: "قالت لي، 'يا بابا، يجب أن توصلني إلى المدرسة يوم الثلاثاء. ستصورني في السيارة، ثم تصورني وأنا ألوح لك بالوداع وأمشي إلى الحرم الجامعي'. حتى أنها تدربت على كيفية فتح الباب ووضع حقيبتها على كتفها".

بالنسبة لفهد، الأمر يتناقض تمامًا مع طفولته. "عندما كنت في عمرهم، لم نكن نمتلك حتى كاميرا في المنزل. كان اليوم الأول من المدرسة يعني الوقوف في الطابور وأنا أتعرق. الآن، الأمر يتعلق بعدد الإعجابات أو التعليقات التي ستحصل عليها مشاركاتهم".

غالبًا ما يفكر الآباء في مدى اختلاف الحياة المدرسية قبل جيل واحد. قبل عشرين عامًا، كان اليوم الأول من المدرسة يعني شعورًا بالفراشات في المعدة، وتغطية الكتب بالورق البني، وحمل صندوق طعام مملوء بالطعام البسيط المطبوخ في المنزل. كانت بعض المدارس لديها تقليد كتابة ملاحظات ترحيب بخط اليد أو مطالبة الطلاب بتقديم أنفسهم في الفصل.

الآن، يعود الأطفال إلى المدرسة بعد صيف مليء بنشر صور العطلات وسرعان ما يتبعونها بمقاطع "ريلز" في اليوم الأول. من عرض الأجهزة الجديدة إلى إبراز تسريحات الشعر الجديدة أو الأحذية الرياضية، لم تعد العودة إلى المدرسة مجرد دخول الفصل الدراسي، بل أصبحت دخولًا إلى موجز وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للآباء، الأمر يتعلق بموازنة الأمور. قال فهد: "لا أمانع في تصوير مقطع ريل لابنتي، فهذا يسعدها، وهو أمر غير ضار. لكنني أقول لها أيضًا إنها يجب أن تركز على دراستها وتستمتع بأصدقائها، وليس فقط بكاميرا الهاتف".

وقالت بعض الأمهات إنهن يجدن هذا الاتجاه مضحكًا. قالت والدة آمنة: "عندما كنت طفلة، كان اليوم الأول من المدرسة يدور حول ما إذا كان زيتي نظيفًا وحذائي لامعًا. الآن، ابنتي تقلق بشأن ما إذا كان كحل عينها سيتلطخ قبل أن تلتقط صورة سيلفي".

وأضافت والدة آمنة: "في الماضي، كان الجرس الأول بداية العام الدراسي بالنسبة لنا. أما بالنسبة لأطفالنا، فهو أيضًا بداية موجز جديد على إنستغرام وتيك توك".