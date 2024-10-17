اليوم الأول للقرية العالمية:إقبال كبير وتجارب ثقافية متنوعة

وكان "جانيل" و"كيرون باور"، المغتربان البريطانيان اللذان انتقلا مؤخرًا إلى الإمارات العربية المتحدة، من بين الحضور المتحمسين. وبعد زيارتهما للقرية العالمية في الموسم الماضي، كانا متحمسين للعودة. وقال كيرون: "لقد أحببنا المكان كثيرًا في المرة الأخيرة، لكننا لم نتمكن من رؤية وتذوق كل شيء. هذه المرة، حصلنا على التذكرة السنوية. لقد خططنا بالفعل للعودة يوم الجمعة المقبل".