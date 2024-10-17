اليوم الأول للقرية العالمية:إقبال كبير وتجارب ثقافية متنوعة
مع افتتاح القرية العالمية أبوابها للموسم التاسع والعشرين اليوم، ساد جو من الإثارة مع توافد الزوار لتجربة الثقافات النابضة بالحياة المعروضة عبر أجنحتها الثلاثين.
ومن بين الوافدين الجدد إلى أبوظبي، "ألكسندرا" و"ناثان بروكس"، المغتربان من جنوب أفريقيا. ويعيشان في أبوظبي منذ عامين لكنهما لم يزوراها من قبل.
"إنه ضخم للغاية! إنه مذهل حقًا. لم ندرك حتى أن اليوم هو الافتتاح"، قالت ألكسندرا لصحيفة خليج تايمز . "نشعر بقدر كبير من الحظ لوجودنا هنا من أجل العروض واندفاع الأدرينالين". كان حماسهما ملموساً وهم يستمتعون بمشروباتهم المثلجة المفضلة، متحمسين لاستكشاف القرية الأفريقية بعد ذلك. "لقد سمعنا الكثير عن الألعاب والجولات هنا، ولا يمكننا الانتظار لتجربة كل ذلك!"
وتضم القرية العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى 11 مايو 2025، أكثر من 3500 منفذ تسوق و250 خيارًا لتناول الطعام ومعالم جذب مثيرة. وأضاف ناثان: "نخطط لزيارة كل جناح وتجربة جميع الألعاب. سيكون يومًا مليئًا بالمتعة!"
وكان "جانيل" و"كيرون باور"، المغتربان البريطانيان اللذان انتقلا مؤخرًا إلى الإمارات العربية المتحدة، من بين الحضور المتحمسين. وبعد زيارتهما للقرية العالمية في الموسم الماضي، كانا متحمسين للعودة. وقال كيرون: "لقد أحببنا المكان كثيرًا في المرة الأخيرة، لكننا لم نتمكن من رؤية وتذوق كل شيء. هذه المرة، حصلنا على التذكرة السنوية. لقد خططنا بالفعل للعودة يوم الجمعة المقبل".
كان ابنهما روبن منشغلاً باللعب في شلال، والانضمام إلى أطفال آخرين في المرح. قالت جانيل: "إنه يستمتع كثيرًا؛ فهو يحب القرية العالمية كثيرًا".
"لا نستطيع الانتظار لتجربة الألعاب معًا كعائلة. إن الإثارة التي توفرها الألعاب هي شيء كان روبن يتطلع إليه بفارغ الصبر!"
وصل زوج آخر من الزوار، "نيكول" و"ألين ريكينباخ" من سويسرا، إلى دبي مؤخرًا قبل يومين فقط. وقد أوصت إحدى الصديقات بالقرية العالمية، وقررتا زيارتها قبل العودة إلى الوطن بعد عشرة أيام. وقالت نيكول: "نخطط بالفعل للعودة مرة أخرى. الألوان النابضة بالحياة ساحرة. قال صديقنا إن اليوم هو أفضل يوم للحضور بسبب كل احتفالات الافتتاح".
وأضافت ألين: "لقد سمعنا عن العروض الثقافية المختلفة والطعام من جميع أنحاء العالم. نريد تجربة كل شيء وزيارة كل قرية أثناء وجودنا هنا".
ومع انطلاق الموسم الجديد، من المتوقع أن تصبح القرية العالمية مركزاً للإثارة والاستكشاف الثقافي. ومن بين المعالم الجديدة التي جذبت الزوار في يوم الافتتاح، العرض المذهل ثلاثي الأبعاد وعودة بحيرة التنين التي تضم تنيناً أكبر من الحجم الطبيعي. وستستضيف البحيرة عروض الليزر والنار طوال اليوم، بينما ستضيء الألعاب النارية السماء كل يوم جمعة وسبت في الساعة 9 مساءً.
مع الأجنحة الجديدة التي تعرض الأردن والعراق وسريلانكا وبنجلاديش، هناك ما يناسب الجميع. تقدم ساحة المطاعم، التي تضم 11 مطعمًا من طابقين، تجربة طهي متنوعة، مما يضمن للزوار الاستمتاع بالنكهات من جميع أنحاء العالم.
مع غروب الشمس في اليوم الأول، كانت الأجواء مفعمة بالبهجة والضحك وأصوات العروض الحية. وسواء كان الأمر يتعلق بالإثارة التي توفرها الألعاب أو جاذبية العروض الثقافية، فقد كانت القرية العالمية بمثابة شهادة على ثراء التنوع، حيث اجتذبت الزوار الجدد والحاضرين المخضرمين على حد سواء.