اليوم.. إيقاف خدمتين حكوميتين مؤقتاً للصيانة

تعلق وزارتا الداخلية والخارجية مؤقتاً بعض خدمات موقعهما الإلكتروني اليوم الجمعة، وفقًا لإعلانهما الصادرة يوم الخميس.

ونبهت وزارة الداخلية الجمهور إلى إيقاف شريحة معينة عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات التي يقدمها نظام الوقاية والسلامة الاتحادي عبر موقع الوزارة وتطبيقها وموقع الدفاع المدني بشكل مؤقت.

ولفتت إلى أن التوقف سيكون لمدة ساعة يوم الجمعة 2 أغسطس من الساعة 12 ظهراً حتى 1 ظهراً، وستتأثر أيضاً خدمات الاتصالات الفنية مع جميع الأطراف الثالثة التي تستخدم خدمات نظام الوقاية والسلامة الإتحادي خلال هذه الفترة.

ومن جهة ثانية ستقوم وزارة الخارجية بإيقاف الخدمات الإلكترونية مؤقتاً على موقعها الإلكتروني لأغراض الصيانة والتحديث يوم الجمعة 2 أغسطس من الساعة 9 مساءً حتى 12 صباحاً.