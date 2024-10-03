اليوم آخر موعد لاسترداد ثمن آيفون 16 في الإمارات

ورغم كل هذه الابتكارات، قد لا يكون الهاتف مطابقاً لتوقعات البعض. وإذا قررت إعادة الجهاز، يمكنك الاستفادة من سياسة آبل للاسترجاع التي تتيح لك استرداد المبلغ كاملاً إذا تم إرجاع الجهاز خلال 14 يوماً من الشراء. وبالنسبة للأشخاص الذين اشتروا آيفون 16 في يوم الإطلاق، سيكون اليوم الخميس 3 أكتوبر آخر موعد للاسترجاع.