اليوم آخر موعد لاسترداد ثمن آيفون 16 في الإمارات
تم إطلاق هاتف آيفون 16 رسمياً في 20 سبتمبر، ما أثار حماساً كبيراً بين عشاق التكنولوجيا في الإمارات، حيث اصطف العديد منهم لساعات أمام المتاجر للحصول على الجهاز الجديد.
ويأتي الهاتف بمجموعة من الميزات المتطورة، أبرزها نظام "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي سيتم إطلاق نسخته التجريبية الشهر المقبل، إضافة إلى ميزة "الذكاء البصري" (Visual Intelligence) التي تعزز تجربة التصوير من خلال زر تحكم مخصص.
ورغم كل هذه الابتكارات، قد لا يكون الهاتف مطابقاً لتوقعات البعض. وإذا قررت إعادة الجهاز، يمكنك الاستفادة من سياسة آبل للاسترجاع التي تتيح لك استرداد المبلغ كاملاً إذا تم إرجاع الجهاز خلال 14 يوماً من الشراء. وبالنسبة للأشخاص الذين اشتروا آيفون 16 في يوم الإطلاق، سيكون اليوم الخميس 3 أكتوبر آخر موعد للاسترجاع.
هل هناك شرط؟
قد يجد المستخدمون معلومات عبر الإنترنت تفيد بأن آبل تتقاضى رسوماً بنسبة 25% على علب الهواتف المفتوحة و15% كرسوم إعادة تخزين على المرتجعات التي لا تزال في علبتها. ومع ذلك، أكد أحد وكلاء خدمة العملاء في آبل لصحيفة "خليج تايمز" أنه لا يتم تطبيق أي رسوم إذا قرر العملاء إرجاع صندوق تم فتحه، ولا توجد رسوم إضافية.
وأوضح الوكيل أن عملية الاسترداد يمكن أن تتم فقط في المتاجر أو من خلال وكلاء مركز الاتصال للمنتجات المشتراة من المتاجر. أما بالنسبة للمشتريات التي تمت عبر الإنترنت، فإن الاسترداد يمكن أن يتم فقط عبر الإنترنت أو من خلال وكلاء مركز الاتصال.
إذا تم شراء المنتج باستخدام بطاقة الدفع، سيكون الاسترداد أيضاً من خلال البطاقة، وينطبق الأمر نفسه على الدفع النقدي واسترداد المبلغ. وأضاف الوكيل: "سيكون الاسترداد بنفس طريقة الدفع".
بالإضافة إلى ذلك، في حالة قيام آبل بتخفيض سعر أي من منتجاتها خلال 14 يوماً من تاريخ استلام المنتج، يمكن للعملاء الاتصال برقمها المجاني لطلب استرداد أو ائتمان الفرق بين السعر الذي تم فرضه عليهم وسعر البيع الحالي. ويستثني ذلك التخفيضات المحدودة الوقت التي قد تُعرض خلال فعاليات البيع الخاصة.
إليك كيفية إرجاع هاتف آيفون 16 في الإمارات العربية المتحدة:
المشتريات التي تمت في المتجر
لا يمكن للمستخدمين الذين اشتروا هواتفهم من المتاجر داخل الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب لاسترداد المنتج عبر الإنترنت. يجب عليهم الاتصال برقم الشركة المجاني على 8000 444 0396 بين الساعة 10 صباحاً و7 مساءً من الأحد إلى الخميس أو زيارة المتجر.
سيقوم وكلاء "آبل كير" (Apple Care) بمعالجة الطلب، حيث سيتعين على العملاء تقديم إيصال الشراء، وأسباب الاسترداد، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.
بمجرد استلام آبل للمنتج، سيتم استرداد المبلغ بالكامل، بشرط أن يكون المنتج قد تم شراؤه خلال 14 يوماً من طلب الاسترداد.
يجب على العملاء مراعاة بعض الشروط عند استرداد أموال هواتفهم:
يمكن إعادة المنتجات فقط في الدولة التي تم شراؤها منها.
بالإضافة إلى المنتج، توفر آبل برامج لحماية مستخدميها من السرقة أو الفقدان. إذا لم يتم تعطيل هذه البرامج من قبل العميل قبل إرجاع المنتج، فقد ترفض آبل إرجاعه.
المشتريات التي تمت عبر الإنترنت
بالنسبة لأولئك الذين اشتروا هواتفهم عبر الإنترنت، يمكنهم إرجاع المنتجات من خلال موقع "حالة الطلب" (Order Status) الخاص بـ آبل. كما يمكن للعملاء الاتصال بخدمة العملاء لمتابعة طلب الاسترداد الخاص بهم.
عند التقدم بطلب استرداد المبلغ، يتعين على العملاء تقديم المعلومات التالية:
رقم الطلب عبر الإنترنت
رقم الهاتف للتواصل
عنوان يمكن من خلاله استلام المنتج.
بعد معالجة الطلب، سيستلم المستخدمون بريداً إلكترونياً يحتوي على إيصال يتضمن رقم التفويض لإرجاع الهاتف (RMA).
لمعالجة عملية الإرجاع بشكل سريع، يُنصح بطباعة هذا الرقم ووضعه على عبوة الهاتف.
يجب تسليم الهاتف إلى نقطة الاستلام المختارة خلال خمسة أيام من تقديم طلب الإرجاع.
كم من الوقت تستغرق العملية؟
يستغرق استرداد المبلغ من 5-7 أيام للوصول إلى حساب العميل اعتباراً من اليوم الذي استلم فيه المستودع المنتج.
كما يجب الوضع في عين الاعتبار أن أي رسوم يتم فرضها بواسطة مزودي خدمات الهاتف المحمول تقع على عاتق العميل، حيث إن إرجاع الهاتف لا يضمن إلغاء الحساب أو إعادة تعيينه.
تبدأ أسعار أحدث هاتف آيفون 16 من 3,399 درهماً إماراتي، بينما يُباع آيفون 16 بلس بسعر 3,799 درهماً للإصدار الأساسي. ويبدأ سعر آيفون 16 برو من 4,299 درهماً، بينما يُباع آيفون 16 برو ماكس بسعر 5,099 درهماً للإصدار الأساسي في الإمارات.