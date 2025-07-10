اليوم..تفعيل مواقف مدفوعة جديدة بأبوظبي لتعزيز انسيابية الحركة

أعلنت شركة "كيو موبيليتي"، الخميس 10 يوليو، عن افتتاح مناطق جديدة لمواقف السيارات مدفوعة الأجر في مواقع مختلفة في أبوظبي.

وقالت شركة كيو موبيليتي إنه تم تفعيل نظام مواقف المدفوعة في منطقة القرم الشرقي، وحديقة الدولفين، وثلاثة قطاعات على طول شارع الخليج العربي، وتحديداً في حديقة الخليج العربي 1، 2، 4، و5، بالإضافة إلى ساحة القرم.

سيتم تطبيق نظام "مواقف" وفقاً للأنظمة المعمول بها في كافة أنحاء عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من يوم الخميس 10 يوليو.

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وقالت الشركة إن تفعيل خدمة مواقف في عدد من القطاعات بجزيرة أبوظبي يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم حركة المركبات وتعزيز كفاءة استخدام مواقف السيارات العامة في مختلف أنحاء الإمارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والتي شملت طلاء الأرصفة، وتركيب اللافتات الإرشادية، وتوزيع اللافتات التوعوية على الجمهور.

وأكدت شركة كيو موبيليتي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتحسين تجربة مواقف السيارات، وتوفير حلول فعالة لتنظيم استخدام مواقف السيارات العامة، وتحسين انسيابية المرور.

وحثت الشركة جميع المستخدمين على الالتزام بالتعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية واستخدام القنوات الرقمية المتاحة لتسهيل عملية الدفع عبر تطبيق درب.