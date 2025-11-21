اليوم..الذيد تسجل 7.8 أدنى درجة حرارة في الإمارات

يوم أمس في 20 نوفمبر، انخفضت درجة الحرارة إلى 7.8 درجة مئوية في ركنة العين عند الساعة 7 صباحًا. في نفس اليوم، غطى ضباب كثيف أجزاء من البلاد، مما أثر على حركة المرور الأرضية والجوية. تأخر السائقون حيث تباطأت الطرق، وتعرضت خطط المسافرين للاضطراب حيث تم تحويل وتأخير وإلغاء عدة رحلات.