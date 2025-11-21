اليوم..الذيد تسجل 7.8 أدنى درجة حرارة في الإمارات

سجلت الإمارات أدنى درجة حرارة 7.8 درجة مئوية في الذيد بالشارقة، عند الساعة 7 صباحًا. وتم تسجيل درجة الحرارة نفسها لمدة يومين متتاليين، رغم أن موسم الشتاء لم يبدأ رسميًا في الإمارات.
يوم أمس في 20 نوفمبر، انخفضت درجة الحرارة إلى 7.8 درجة مئوية في ركنة العين عند الساعة 7 صباحًا. في نفس اليوم، غطى ضباب كثيف أجزاء من البلاد، مما أثر على حركة المرور الأرضية والجوية. تأخر السائقون حيث تباطأت الطرق، وتعرضت خطط المسافرين للاضطراب حيث تم تحويل وتأخير وإلغاء عدة رحلات.
طقس الإمارات: تسجيل ٧.٨ درجة مئوية في العين؛ الأدنى هذا الموسم الشتوي بعض مدارس الإمارات تؤجل الامتحانات النهائية في ٢١ نوفمبر بسبب الضباب المتوقع