اليوم..إغلاق جزئي لشارع رئيسي في أبوظبي حتى الإثنين

أعلنت السلطات في أبوظبي عن إغلاق جزئي لشارع رئيسي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قالت شركة أبوظبي للتنقل في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه سيكون هناك إغلاق جزئي لطريق شارع سلطان بن زايد الأول من الجمعة 18 يوليو حتى الاثنين 21 يوليو.
سيتم الإغلاق من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة حتى الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين.
انظر خريطة الإغلاق أدناه:
ونصحت السلطات السائقين بأخذ طرق بديلة واتباع إشارات المرور لضمان السلامة وتجنب التأخير.
ويأتي الإغلاق في إطار تحسينات البنية التحتية المستمرة بهدف تحسين السلامة على الطرق وتدفق حركة المرور في جميع أنحاء العاصمة.
وكانت هيئة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن البدء في تطبيق نظام لوحات تحديد السرعة المتغيرة على شارع الشيخ زايد بن سلطان قريباً.
سيتم تعديل حدود السرعة تلقائيًا بناءً على ظروف محددة. ودعت شركة "إيه دي موبيليتي" السائقين إلى التعاون والالتزام بالسرعات المحددة لضمان سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.