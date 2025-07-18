اليوم..إغلاق جزئي لشارع رئيسي في أبوظبي حتى الإثنين

قالت شركة أبوظبي للتنقل في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه سيكون هناك إغلاق جزئي لطريق شارع سلطان بن زايد الأول من الجمعة 18 يوليو حتى الاثنين 21 يوليو.