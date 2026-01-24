اليوم..أمطار متوقعة وحرارة تنخفض إلى 13 مئوية بأبوظبي

يمكن لسكان الإمارات توقع عطلة نهاية أسبوع دافئة وممطرة، مع توقع هطول أمطار خفيفة يوم السبت (24 يناير).
وفقًا للمركز الوطني للأرصاد ، ستكون الأحوال الجوية صافية إلى غائمة جزئيًا، وتصبح غائمة ليلاً فوق البحر وأجزاء من المناطق الساحلية والشمالية.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ولكنها ستبقى مريحة. قد تنخفض درجة الحرارة في أبوظبي إلى 13 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تشهد دبي درجة حرارة دنيا تبلغ 14 درجة مئوية. ستكون الظروف مريحة، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.
من المتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 10 و 20 كيلومترًا في الساعة وتنشط أحيانًا لتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
ستكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة في الخليج العربي وخفيفة إلى معتدلة، وتصبح مضطربة أحيانًا بحلول صباح الأحد في بحر عمان.