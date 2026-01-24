اليوم..أمطار متوقعة وحرارة تنخفض إلى 13 مئوية بأبوظبي

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ولكنها ستبقى مريحة. قد تنخفض درجة الحرارة في أبوظبي إلى 13 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تشهد دبي درجة حرارة دنيا تبلغ 14 درجة مئوية. ستكون الظروف مريحة، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.