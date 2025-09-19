اليانصيب يطرح سحب "اختر 4" بجوائز تصل إلى 25 ألف درهم

أطلق يانصيب الإمارات العربية المتحدة سحبًا يوميًا جديدًا بعنوان "اختر 4"، يتيح للمقيمين فرصة ربح جوائز تصل إلى 25,000 درهم، بسعر 5 دراهم للتذكره. وكما يوحي الاسم، على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويوفر السحب نوعين من اللعب: "المطابق" و"أي رقم".
يقام السحب يوميًا عند الساعة 9:30 مساءً، وتُغلق مبيعات التذاكر قبل دقيقتين من السحب (عند 9:28 مساءً). وتُفتح المبيعات للسحب التالي مباشرة بعد انتهاء السحب الحالي.
تختلف الجوائز باختلاف نوع اللعبة المختارة. في السحب "المطابق"، يجب أن تتطابق الأرقام المختارة مع الأرقام الفائزة بنفس ترتيب سحبها. يمكن للمقيمين الفوز بجائزة قدرها 25,000 درهم إماراتي في السحب "المطابق".
مع ذلك، يتيح سحب "أي رقم" للمقيمين ربح جوائز عند مطابقة الأرقام الفائزة بأي ترتيب. هناك ثلاثة أنواع من سحب "أي رقم":
أي أربعة: طابق أربعة أرقام، ثلاثة منها متطابقة وواحد مختلف. الجائزة: ٦٠٠٠ درهم.
أي ٦: طابق أربعة أرقام، مع زوجين منفصلين من الأرقام المتطابقة. الجائزة: ٤٠٠٠ درهم.
أي ١٢: من بين أربعة أرقام، يجب أن يكون اثنان متطابقين، واثنان مختلفين. الجائزة: ٢٠٠٠ درهم.
أي ٢٤: الأرقام الأربعة مختلفة عن بعضها. الجائزة: ١٠٠٠ درهم
وتعتمد مسابقة "اختر 4" على النجاح الذي حققته مسابقة "اختر 3"، وهي مسابقة سحب يومي تتيح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة اختيار ثلاثة أرقام والفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 2500 درهم.
كما أن أول وأكبر يانصيب منظم في الإمارات قد وسّع نطاقه مؤخرًا عبر طرح تذاكر في ثلاث محطات وقود بدبي، مما جعله في متناول المسافرين والعمال والموظفين في الدولة.