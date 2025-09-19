اليانصيب يطرح سحب "اختر 4" بجوائز تصل إلى 25 ألف درهم

أطلق يانصيب الإمارات العربية المتحدة سحبًا يوميًا جديدًا بعنوان "اختر 4"، يتيح للمقيمين فرصة ربح جوائز تصل إلى 25,000 درهم، بسعر 5 دراهم للتذكره. وكما يوحي الاسم، على اللاعبين اختيار أربعة أرقام، ويوفر السحب نوعين من اللعب: "المطابق" و"أي رقم".