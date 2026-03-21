اليانصيب الإماراتي يكشف عن الأرقام الفائزة في سحب عطلة عيد الفطر

شهدت النسخة الأخيرة من اليانصيب الإماراتي، التي أقيمت خلال عطلة عيد الفطر، فوز أربعة أشخاص بمبلغ 100,000 درهم، بينما فاز 56 شخصًا بمبلغ 1000 درهم. وفاز ما مجموعه 7,081 شخصًا بمبلغ 100 درهم لكل منهم.
كما هو الحال في كل مساء سبت، تم الإعلان عن نتائج سحب Lucky Day رقم 260321 لليانصيب الإماراتي في الساعة 8:30 مساءً من خلال سحب مباشر — لحظة يترقبها اللاعبون في جميع أنحاء البلاد بشدة. وتستمر اللعبة في جذب اهتمام كبير.
الأرقام الفائزة في سحب Lucky Day كانت:
الأيام: 11, 19, 2, 25, 18, 15
الشهر: 4
تبلغ الجائزة الكبرى لسحب Lucky Day 30 مليون درهم. وتبلغ الجائزة الثانية 5 ملايين درهم. والجائزة الثالثة هي 100,000 درهم، تليها 1,000 درهم للمركز الرابع و100 درهم للجائزة الخامسة.
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعبين مطابقة جميع الأرقام السبعة على تذكرتهم - الأرقام الستة لـ Lucky Day ورقم Lucky Month الفردي. إذا كان هناك أكثر من تذكرة فائزة بالجائزة الكبرى، فسيتم تقسيم الجائزة بالتساوي بين جميع حاملي التذاكر الفائزة المؤهلين.
المطابقون لجميع الأرقام الخمسة في قسم Days' مؤهلون للجائزة الثانية البالغة 5 ملايين درهم. تُغلق مبيعات التذاكر في الساعة 7:00 مساءً كل يوم سبت.
معرفات Lucky Chance الثلاثة التي فازت بمبلغ 100,000 درهم لكل منها كانت:
CH5864745
AB0089293
BL3656129
خلال البث المباشر للسحب، شارك العديد من الفائزين السابقين تجربتهم، وانضموا عبر الإنترنت من منازلهم. عندما رأى تيرو كيلبيلا، الوافد الفنلندي، أنه فاز بمبلغ 100,000 درهم، شعر بالارتباك. قال: “كنت على الأريكة، وكانت حوالي الساعة الثانية صباحًا عندما تفقدت هاتفي المحمول،”. “عندما رأيت رقمي، لم أصدق ذلك. هل كنت مستيقظًا أم نائمًا؟”
وأضاف أنه من المهم للاعبين ألا يغفلوا حقيقة أنها مجرد لعبة وألا ينفقوا مدخرات حياتهم عليها.
شارك فائز آخر، محمد هاشف، بأن فوزه سيساعده في التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة الإمارات وتسوية بعض الديون. “سأستمر في اللعب،” قال. “أحلم بأن أفوز بالجائزة الكبرى يومًا ما.”