اليانصيب الإماراتي يعلن نتائج يوم الحظ الأولى بشكله الجديد

أجرى اليانصيب الإماراتي أول سحب ليوم الحظ تحت الشكل الأسبوعي الجديد يوم السبت، مع إعلان النتائج المباشرة خلال البث.
شهد السحب تحولاً كبيراً لأول يانصيب منظم في البلاد، حيث انتقل يوم الحظ من جدول نصف شهري إلى سحوبات أسبوعية يوم السبت، مع هيكل جوائز معدل.
الأرقام الفائزة في يوم الحظ التي أُعلنت خلال السحب المباشر كانت:
الأيام: 31، 21، 5، 9، 15 و18
الشهر: 3
كجزء من الشكل الأسبوعي، أجرى اليانصيب أيضاً سحب فرصة الحظ، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم.
أرقام فرصة الحظ الفائزة التي أُعلنت مباشرة كانت:
AP1448464
DR9467861
AU1960378
المزيد سيتبع