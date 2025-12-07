الإمارات

اليانصيب الإماراتي يعلن نتائج يوم الحظ الأولى بشكله الجديد

انتقل يوم الحظ من جدول نصف شهري إلى سحوبات أسبوعية يوم السبت
اليانصيب الإماراتي يعلن نتائج يوم الحظ الأولى بشكله الجديد
سيد أياز باشا
تاريخ النشر

أجرى اليانصيب الإماراتي أول سحب ليوم الحظ تحت الشكل الأسبوعي الجديد يوم السبت، مع إعلان النتائج المباشرة خلال البث.

شهد السحب تحولاً كبيراً لأول يانصيب منظم في البلاد، حيث انتقل يوم الحظ من جدول نصف شهري إلى سحوبات أسبوعية يوم السبت، مع هيكل جوائز معدل.

الأرقام الفائزة

الأرقام الفائزة في يوم الحظ التي أُعلنت خلال السحب المباشر كانت:

الأيام: 31، 21، 5، 9، 15 و18

الشهر: 3

الفائزون بفرصة الحظ

كجزء من الشكل الأسبوعي، أجرى اليانصيب أيضاً سحب فرصة الحظ، حيث فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم.

أرقام فرصة الحظ الفائزة التي أُعلنت مباشرة كانت:

  • AP1448464

  • DR9467861

  • AU1960378

المزيد سيتبع

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com