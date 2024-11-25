الولايات المتحدة: مقتل الحاخام "كوغان"اعتداء على الإمارات وجريمة ضد التسامح والسلام

"ندين بأشد العبارات جريمة قتل الحاخام زفي كوغان في الإمارات العربية المتحدة، وصلواتنا مع عائلته، ومجتمع حاباد لوبافيتش، والمجتمع اليهودي الأوسع، وكل من يحزن على خسارته. كانت هذه جريمة مروعة ضد كل من يقف من أجل السلام والتسامح والتعايش. وكان هجومًا أيضاً على دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها للتطرف العنيف في جميع المجالات"، كما جاء في البيان.