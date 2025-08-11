الوطن يستحق العناء: قصص مؤثرة لمغتربين يسافرون 28 ساعة للقاء أحبائهم

بالنسبة للعديد من المغتربين في الإمارات، لا تقتصر رحلة العودة إلى الوطن على حجز رحلة جوية والوصول إلى شوارع مألوفة بعد ساعات قليلة. فبالنسبة للبعض، تمتد الرحلة لأكثر من 24 ساعة، وتشمل عدة رحلات جوية، وحافلات، وعبّارات، وقطارات قبل أن يصلوا أخيرًا إلى عتبة باب منزلهم.

تقول تاتيانا سكورنا، وهي من أوكرانيا وتعيش في دبي منذ 10 سنوات: "قبل الحرب، كانت هناك رحلة مباشرة من دبي إلى كييف، وكانت تستغرق خمس ساعات ونصف الساعة فقط".

ولكن كل شيء تغير في 24 فبراير 2022. "منذ ذلك اليوم، أُغلقت جميع المطارات في أوكرانيا. لا توجد رحلات جوية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".

تغيرت رحلات تاتيانا إلى كييف بشكل جذري في السنوات الأخيرة. "أسافر بالطائرة من دبي إلى كراكوف،" ثم تستكمل الرحلة بالحافلة إلى لفيف في أوكرانيا، ومن لفيف، تسافر إلى كييف.

نظرًا لأنها يجب أن تمر عبر معبرين حدوديين، أحدهما في بولندا والآخر في أوكرانيا، تقول تاتيانا إن الوقت المستغرق يختلف. "قد يستغرق الأمر ساعتين أو ثلاث أو أربع أو حتى 10 ساعات. لا يوجد وقت محدد". وتختتم: "إجمالاً، تستغرق الرحلة ما بين 24 إلى 25 ساعة".

تقول تاتيانا إنها اعتادت على الرحلة الطويلة التي لا يمكن التنبؤ بها الآن. "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها الوصول إلى منزلي، لذا لم تعد صعبة بالنسبة لي. في كل مرة أذهب فيها، تجعلني أقوى". على الرغم من الصعوبة، تزور تاتيانا وطنها كثيرًا. "على الرغم من أنها رحلة طويلة وهناك حرب، فهذه هي حياتي".

تتطلع تاتيانا إلى المستقبل، وتأمل أن تنتهي الحرب قريبًا. "عندما تنتهي الحرب، ستكون الرحلة مرة أخرى خمس ساعات بالطائرة، وهذا سيغير كل شيء. سأتمكن من الزيارة مرة واحدة في الشهر على الأقل".