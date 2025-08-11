الوطن يستحق العناء: قصص مؤثرة لمغتربين يسافرون 28 ساعة للقاء أحبائهم

بالنسبة للعديد من المغتربين في الإمارات، لا تقتصر رحلة العودة إلى الوطن على حجز رحلة جوية والوصول إلى شوارع مألوفة بعد ساعات قليلة. فبالنسبة للبعض، تمتد الرحلة لأكثر من 24 ساعة، وتشمل عدة رحلات جوية، وحافلات، وعبّارات، وقطارات قبل أن يصلوا أخيرًا إلى عتبة باب منزلهم.
تقول تاتيانا سكورنا، وهي من أوكرانيا وتعيش في دبي منذ 10 سنوات: "قبل الحرب، كانت هناك رحلة مباشرة من دبي إلى كييف، وكانت تستغرق خمس ساعات ونصف الساعة فقط".
ولكن كل شيء تغير في 24 فبراير 2022. "منذ ذلك اليوم، أُغلقت جميع المطارات في أوكرانيا. لا توجد رحلات جوية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة".
تغيرت رحلات تاتيانا إلى كييف بشكل جذري في السنوات الأخيرة. "أسافر بالطائرة من دبي إلى كراكوف،" ثم تستكمل الرحلة بالحافلة إلى لفيف في أوكرانيا، ومن لفيف، تسافر إلى كييف.
نظرًا لأنها يجب أن تمر عبر معبرين حدوديين، أحدهما في بولندا والآخر في أوكرانيا، تقول تاتيانا إن الوقت المستغرق يختلف. "قد يستغرق الأمر ساعتين أو ثلاث أو أربع أو حتى 10 ساعات. لا يوجد وقت محدد". وتختتم: "إجمالاً، تستغرق الرحلة ما بين 24 إلى 25 ساعة".
تقول تاتيانا إنها اعتادت على الرحلة الطويلة التي لا يمكن التنبؤ بها الآن. "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها الوصول إلى منزلي، لذا لم تعد صعبة بالنسبة لي. في كل مرة أذهب فيها، تجعلني أقوى". على الرغم من الصعوبة، تزور تاتيانا وطنها كثيرًا. "على الرغم من أنها رحلة طويلة وهناك حرب، فهذه هي حياتي".
تتطلع تاتيانا إلى المستقبل، وتأمل أن تنتهي الحرب قريبًا. "عندما تنتهي الحرب، ستكون الرحلة مرة أخرى خمس ساعات بالطائرة، وهذا سيغير كل شيء. سأتمكن من الزيارة مرة واحدة في الشهر على الأقل".
تشاهد المقيمة الفلبينية بيتي (تم تغيير الاسم بناءً على طلبها) نفس النمط في مجتمعها. وتتذكر رحلة صديقتها الأخيرة من دبي إلى مانيلا، عاصمة الفلبين، قبل أن تواصل رحلتها إلى منطقة بيكول في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون.
تقول بيتي: "استغرقت الحافلة 12 ساعة، وكانت قد سافرت للتو بالطائرة لمدة ثماني ساعات من دبي. نعم، هناك رحلة داخلية تستغرق ساعة واحدة، لكنها أكثر تكلفة بكثير. في ثقافتنا، نحضر الهدايا "باسالوبونغ"، لذا يوفر الكثير من الناس في ثمن التذاكر وينفقون المال على عائلاتهم بدلاً من ذلك".
تحتوي بعض المقاطعات الفلبينية على مطارات صغيرة ولكن الرحلات الجوية الأسبوعية محدودة، مما يجعل الحافلات الخيار الأكثر موثوقية. وغالبًا ما تمتد الرحلات طوال الليل، وينام الركاب في مقاعدهم.
في يوليو، توفيت ويلما أوزا، عاملة منزلية تبلغ من العمر 41 عامًا، إثر سكتة قلبية أثناء ركوبها حافلة متجهة إلى دوماغيتي، بعد ساعات من وصولها من الكويت. هزت وفاتها مجتمعها وسلطت الضوء على الضريبة التي تفرضها هذه الرحلات الشاقة.
بالنسبة للمغترب السوداني محمد، الذي يعيش في أبوظبي، التحدي مختلف ولكنه لا يقل صعوبة. فمنذ أبريل 2023، أُغلق مطار الخرطوم الدولي بعد أن احتلته قوات الدعم السريع خلال الصراع. واستعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليه في مارس 2025، لكن المنشأة لا تزال متضررة وغير صالحة للاستخدام.
لزيارة منزله وتفقد ممتلكاته ومتاجره، يسافر محمد الآن بالطائرة إلى بورتسودان، وهي رحلة تستغرق 3.5 ساعة، ثم يستقل حافلة إلى الخرطوم. وتستغرق هذه المرحلة وحدها من 12 إلى 14 ساعة، اعتمادًا على حالة الطرق وتوافر الوقود ونقاط التفتيش.
يقول: "إنها رحلة طويلة ومُرهقة، لكنني أقوم بها لأن هذا هو موطني، ولدي مسؤوليات هناك".
على الرغم من طول الرحلة وعدم الراحة، تستمر هذه الرحلات. فبالنسبة لتاتيانا، هو سحر العائلة. بالنسبة لصديقة بيتي، هو متعة إحضار الهدايا إلى الوطن. أما بالنسبة لمحمد، فهو واجبه للحفاظ على حياة تركها وراءه.
تقول تاتيانا: "في اللحظة التي تمشي فيها عبر باب منزلك الأمامي، تُنسى كل الساعات التي قضيتها في الحافلات والقطارات. أنت في المنزل، وهذا يجعل الرحلة تستحق العناء".