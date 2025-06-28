"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.3 درجة جنوب الفلبين

ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين فجر السبت 28 يونيو/حزيران، كما سجلت محطات رصد الزلازل في الإمارات هزات ارتدادية. ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، تم رصد زلزال بقوة 6.3 درجة في الفلبين الساعة 3:07 صباحًا بتوقيت الإمارات.
في الفلبين، أكدت السلطات أن الزلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وضرب قبالة ساحل دافاو أوكسيدنتال الساعة 7:07 صباحًا بالتوقيت المحلي. دفع الزلزال السكان إلى إخلاء منازلهم بعد أن شعر السكان بالزلزال في عدة مقاطعات.
قدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs) قوة الزلزال في البداية بـ 6.9 درجة، ثم خُفِّضَت إلى 6.1 درجة. كان مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سارانجاني، وعلى عمق 79 كيلومترًا. وكان الزلزال ذا طبيعة تكتونية.
وأشار مركز فيفولكس إلى توقع حدوث هزات ارتدادية، مع أنه لا يُتوقع حدوث أضرار هيكلية كبيرة. سُجِّلت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة في الساعة 7:41 صباحًا (3:41 صباحًا بتوقيت الإمارات).
ورغم شدة الهزات، أكد معهد فيفولكس عدم وجود تهديد بحدوث تسونامي مرتبط بالنشاط الزلزالي.
فيما يلي المناطق التي تم الإبلاغ عن كثافات الأجهزة التالية فيها:
الشدة الخامسة (قوية):
مالونجون، سارانجاني
الشدة الرابعة (قوية إلى حد ما):
كيامبا، ألابيل، مالاباتان، سارانجاني
غلان، سارانجاني
الشدة الثالثة (ضعيفة):
ماجسايساي، مدينة دافاو وماتاناو، دافاو ديل سور
دون مارسيلينو، دافاو الغربية
نابونتوران، دافاو دي أورو
مدينة جينجوج، ميساميس أورينتال
معصم، جلان، ميتوم، سارانجاني
تبولي، سورالا، بانجا ومدينة كورونادال، جنوب كوتاباتو
لامبايونغ، سلطان كودارات
الشدة الثانية (محسوسة قليلاً):
سان فرناندو، بوكيدنون
بالينجاساج، ميساميس الشرقية
نورالا وسانتو نينو، جنوب كوتاباتو
الرئيس كيرينو، إسبيرانزا، كولومبيو، وباجومبايان، سلطان كودارات
مدينة بيسليج، سوريجاو ديل سور
الشدة الأولى (غير محسوسة تقريبًا):
مدينة كابادباران، أجوسان ديل نورتي
كاليلانجان، بوكيدنون
كارمن، بانيسيلان، كوتاباتو
كاجايان دي أورو، ميساميس أورينتال
إيسولان، سلطان قدرات
مدينة زامبوانجا، زامبوانجا ديل سور
وفي الوقت نفسه، سجلت هذه المناطق الشدة التالية:
الشدة V (قوية)
جلان ومالونجون، ساراجاني
بانتوكان، دافاو دي أورو
الشدة الرابعة (قوية إلى حد ما)
ألابيل، كيامبا، ومالاباتان، سارانجاني
مدينة الجنرال سانتوس
مدينة توبي وكورونادال، جنوب كوتاباتو
مدينة دافاو وسانتا كروز، دافاو ديل سور
خوسيه أباد سانتوس، دافاو الغربية
مونكايو، دافاو دي أورو
الشدة الثالثة (ضعيفة)
ماسيم ومايتم، سارانجاني
بانجا، تامباكان، سورالله، وبولومولوك، جنوب كوتاباتو
ماكو ونابونتوران، دافاو دي أورو
ماتاناو وماجسايساي، دافاو ديل سور
الشدة الثانية (محسوسة قليلاً)
تانتانجان، نورالا وسانتو نينو، جنوب كوتاباتو
وقالت شركة فيفولكس إنها تواصل مراقبة المناطق المتضررة.