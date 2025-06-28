"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.3 درجة جنوب الفلبين

قدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs) قوة الزلزال في البداية بـ 6.9 درجة، ثم خُفِّضَت إلى 6.1 درجة. كان مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سارانجاني، وعلى عمق 79 كيلومترًا. وكان الزلزال ذا طبيعة تكتونية.