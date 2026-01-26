الورقاء والخوانيج.. مشروعات كبرى تعزز الانسيابية المرورية بنسبة 80%

في لفتة خدمية هامة، أنجزت الهيئة تحسينات كبرى أمام المدارس، أبرزها "مدرسة الخليج الدولية"، حيث تم توفير 150 موقفاً جديداً، ما رفع سعة المواقف بنسبة 100% وأدى لخفض الازدحام في وقت الذروة بنسبة تتراوح بين 35% إلى 50%. كما شمل المشروع توفير مواقف مخصصة لخدمة 6 مساجد في المنطقة، ورصف المناطق الرملية وتحويلها لمواقف منظمة، لاسيما في شارع 13.