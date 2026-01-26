الورقاء والخوانيج.. مشروعات كبرى تعزز الانسيابية المرورية بنسبة 80%

تقود هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من المشاريع التطويرية الكبرى في منطقتي الورقاء والخوانيج، تهدف إلى إحداث تحول جذري في انسيابية الحركة المرورية وتلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، معلنةً عن قرب اكتمال الأعمال في الورقاء بحلول النصف الأول من عام 2026. حيث تسلط الخليج تايمز الضوء على أهم الإنجازات حتى الآن.
الورقاء: مداخل مباشرة وحلول ذكية للازدحام
تشهد منطقة الورقاء (1 و2) تطوراً استراتيجياً من خلال إنشاء مدخل ومخرج جديدين مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء الاعتماد على الطرق الداخلية المزدحمة، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمقدار 5000 مركبة في الساعة.
وتشير الأرقام الصادرة إلى تحسن مذهل في كفاءة التنقل، حيث سيتم:
خفض زمن الرحلة: من 20 دقيقة إلى 3 دقائق فقط (بنسبة تحسن تصل إلى 80%).
تقليص المسافة المقطوعة: تقليل المسافة المقطوعة من 5.7 كم إلى 1.5 كم، مما يلغي الحاجة للالتفاف عبر الطرق الداخلية المزدحمة.
تطوير الطرق الداخلية ومسارات الدراجات
تواصل الهيئة تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 14 كيلومتراً في الورقاء (1، 2، و3)، تشمل تحديث أنظمة الإنارة وتحويل الدوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية لرفع الكفاءة المرورية. كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 21 كيلومتراً لتعزيز جودة الحياة والترابط بين الورقاء 1، 3، و4.
أولوية قصوى للمدارس والمنشآت الدينية
في لفتة خدمية هامة، أنجزت الهيئة تحسينات كبرى أمام المدارس، أبرزها "مدرسة الخليج الدولية"، حيث تم توفير 150 موقفاً جديداً، ما رفع سعة المواقف بنسبة 100% وأدى لخفض الازدحام في وقت الذروة بنسبة تتراوح بين 35% إلى 50%. كما شمل المشروع توفير مواقف مخصصة لخدمة 6 مساجد في المنطقة، ورصف المناطق الرملية وتحويلها لمواقف منظمة، لاسيما في شارع 13.
مناطق رملية
أما بخصوص المناطق الرملية بجانب البنايات السكنية، فقد انتهت الهيئة من رصف المواقف في شارع 13، مع وجود خطة متكاملة لمواصلة رصف بقية المناطق تباعاً.
جدول زمني
ومن المقرر إنجاز كافة أعمال التطوير في الورقاء، بما في ذلك الإشارات الضوئية ومسارات الدراجات، في النصف الأول من عام 2026.
الخوانيج: إنجازات محققة ومشاريع مستقبلية
وعلى صعيد متصل، أكدت الهيئة اكتمال مشروع "محور الخوانيج" (من شارع الجزائر إلى شارع الإمارات) بنسبة 100% في عام 2023. أما المشاريع القادمة، فتشمل تطوير المحاور الموازية والعمودية مع شارع الشيخ زايد بن حمدان وشارع العوير، والتي بدأ تنفيذها عام 2025 ومن المقرر إنجازها بالكامل في 2028.
وفي منطقة الخوانيج 2 (حي التسامح)، أعلنت الهيئة عن انتهاء أعمال الطرق الداخلية بالكامل، والتي شملت:
رصف 6 كيلومترات من الطرق وتركيب 178 عمود إنارة.
إنشاء 765 موقفاً جانبياً لخدمة سكان مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان.
إلغاء المسارات الرملية وربط المنطقة مباشرة بشارع عمان، مما عزز من انسيابية الدخول والخروج للحي الجديد.