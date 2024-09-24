الوراثة تساهم في انتقائية الطعام لدى الأطفال

وأشار الدكتور العاصي: "قد يؤدي هذا إلى مشاكل مثل نقص الوزن أو عدم النمو بالشكل المطلوب. وفي بعض الحالات، قد يصاب الأطفال الذين يعانون من صعوبة في تناول الطعام بحالات مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يحدث عندما لا يتلقى الجسم ما يكفي من الحديد. وقد يؤدي هذا إلى شعور الأطفال بالتعب والضعف لأن الحديد ضروري لتكوين خلايا الدم السليمة".