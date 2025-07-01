الواقع الافتراضي يداوي جراح ما بعد السرطان: دعم نفسي مبتكر لمرضى الإمارات

بالنسبة للعديد من مرضى السرطان، يبدأ الجزء الأصعب بانتهاء العلاج. قد يستمر الألم، لكن العبء النفسي - الخوف والقلق وفقدان البصيرة - غالبًا ما يكون أشد وطأة. تُقدم شركة X-Technology الناشئة في الإمارات العربية المتحدة الآن دعمًا لا يأتي على شكل حبة دواء أو جلسة استشارة، بل من خلال سماعة رأس للواقع الافتراضي.

تقول نرجس نويمان-زاندر، مؤسسة شركة إكس تكنولوجي: "لا نتعامل مع السرطان، بل نتعامل مع الحالة النفسية. لا نعالج التشخيص، بل نساعد في فهم تأثيره على الحالة النفسية للشخص".

من خلال تمارين غامرة قائمة على الواقع الافتراضي، يدعو النظام المستخدمين إلى التعبير عن مخاوفهم ومواجهتها. يرتدي المستخدم سماعة رأس، وينتقل في إحدى ألعابه إلى مشهد مجري حيث تطفو كرتان في الفضاء. التعليمات بسيطة لكنها سريالية: ضع الخوف نفسه داخل الكرتين باستخدام عقلك فقط. ثم ركز حتى تصطدم الكرتان في انفجار من غبار النجوم الافتراضي.

"عليك أن تحاول احتواء الخوف داخل كل مجال وجعله يقترب منك،" يوضح ديفيد، المدير التقني لشركة X-Technology وابن نرجس. "عندما يقتربون، ترى تدفقًا. هذا يعني أنك على الطريق الصحيح. كل شيء مدفوع بالعقل."