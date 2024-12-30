الوافدون الجدد يواجهون الوحدة في ليلة رأس السنة

بالنسبة لبعض الناس، فإن موسم العطلات بمثابة تذكير صارخ بالمسافة التي تفصلهم عن أحبائهم، مما يجعلهم يشعرون بمزيد من العزلة. وصف "ماركو دانتي"، وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 40 عاماً من إيطاليا، كفاحه لتكوين علاقات ذات مغزى في دبي. قال: "اعتقدت أنه سيكون من السهل مقابلة الناس عندما انتقلت إلى هنا للعمل. لكن يبدو أن الجميع مشغولون بخططهم الخاصة. في ليلة رأس السنة الجديدة، ربما أبقى في المنزل وأشاهد الألعاب النارية على شاشة التلفزيون".