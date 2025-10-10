الهيئات تراقب عن كثب تقلبات الطقس في الإمارات

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها "تتابع عن كثب" الأحوال الجوية المتوقعة أن تؤثر على الدولة من يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.