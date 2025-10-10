الهيئات تراقب عن كثب تقلبات الطقس في الإمارات

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها "تتابع عن كثب" الأحوال الجوية المتوقعة أن تؤثر على الدولة من يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وأكدت الهيئة جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة القادمة.
وشددت على أنها تنسق بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأنها تتابع التغيرات الجوية باستمرار، وهي جاهزة بالكامل للتعامل مع أي تطورات.
من المتوقع أن تشهد الدولة طقسًا غير مستقر يشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، ورياحًا نشطة، واحتمال تكوّن سحب رعدية.
قال المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق إنه من يوم الجمعة 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 14 أكتوبر، ستتأثر الإمارات بامتداد لمنخفض سطحي جوي من الجنوب ومنخفض جوي علوي يصاحبه هواء بارد ورطب نسبيًا.
المنخفضات الجوية العلوية هي أنظمة منخفضة الضغط تشتد مع الارتفاع، وترتبط بتكوّن السحب وهطول الأمطار.
وقد يؤدي ذلك إلى ظروف صعبة في البحر وأمواج عالية، وانخفاض في الرؤية الأفقية، وطيران الأجسام الخفيفة