الهوية الرقمية الإماراتية تعزز أمان المستخدمين بتتبع تسجيلات الدخول

تتيح ميزة جديدة في تطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، للمستخدمين تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ومن ثم التحقق في سجل التطبيق من أنه تم الوصول إلى هذه المواقع، مما يضمن أمن المستخدمين عبر الإنترنت.