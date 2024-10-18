الهوية الرقمية الإماراتية تعزز أمان المستخدمين بتتبع تسجيلات الدخول
تتيح ميزة جديدة في تطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، للمستخدمين تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ومن ثم التحقق في سجل التطبيق من أنه تم الوصول إلى هذه المواقع، مما يضمن أمن المستخدمين عبر الإنترنت.
وأعلنت دبي الرقمية عن هذا الأمر يوم الجمعة خلال معرض جيتكس، وقالت إنها تهدف إلى زيادة جاذبية التطبيق ووظائفه بشكل أكبر.
ويمكن لمستخدمي الهوية الرقمية (UAE Pass) أيضاً التوقيع على مستندات متعددة في خطوة واحدة وترك أكثر من توقيع واحد على مستند واحد.
وبرز تطبيق الهوية الرقمية UAE Pass كواحد من أكثر عشرة تطبيقات تم تنزيلها، حيث يضم قاعدة مستخدمين مذهلة تزيد عن تسعة ملايين مستخدم. تم تصميم التطبيق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والزوار، وهو بمثابة بوابة لتبسيط الوصول إلى المنصات الرقمية الحكومية.
ويعمل أكثر من 315 مزود خدمة حالياً على دمج خدمات الهوية الرقمية. وبفضل بطاقة الهوية الإماراتية، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى منصات مختلفة دون عناء تذكر أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
لا يعمل التطبيق على تبسيط عملية تسجيل الدخول فحسب، بل يعزز أيضاً إمكانية الوصول للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسمح لهم بإدارة توقيعاتهم الرقمية بكفاءة أكبر.
كما عرضت دبي الرقمية تطبيقاً آخر يسمى Rzam (رزام)، وهو عبارة عن ملحق للمتصفح يوفر تقييماً مستمراً للمحتوى الضار عبر صفحات الويب.
تستخدم (رزام)Rzam تقنيات تحليلية متقدمة وخوارزميات التعلم الآلي للتمييز بين المواقع الضارة والمواقع الموثوقة دون تدخل بشري ودون الاعتماد على قواعد بيانات قديمة.
وأشارت دبي الرقمية إلى أنه "مع استمرار الازدهار و الابتكار، تعمل هذه التطبيقات على إرساء معايير جديدة للتفاعلات الحكومية والسلامة عبر الإنترنت".