الهنوف غريب: أم ومهندسة إماراتية في الحفاظ على الطاقة

المهندسة الإماراتية، الحاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، حريصة على تعزيز كفاءة الموارد والعمل المناخي. عملت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا في الاتحاد للكهرباء والماء EtihadWE على مدار السنوات الثماني الماضية، وقادت العديد من المشاريع في مجال الحفاظ على المياه، وإعادة تأهيل المباني والمراحل الأولية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية للعدادات الذكية.