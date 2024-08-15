الهنوف غريب: أم ومهندسة إماراتية في الحفاظ على الطاقة
الهنوف غريب، أم لخمسة أطفال، هي مهندسة رائدة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدينة الذكية في شركة الاتحاد للمياه والكهرباء (EtihadWE) - وهي شركة مرافق عامة تديرها الدولة للإمارات الشمالية.
المهندسة الإماراتية، الحاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، حريصة على تعزيز كفاءة الموارد والعمل المناخي. عملت الشابة البالغة من العمر 31 عامًا في الاتحاد للكهرباء والماء EtihadWE على مدار السنوات الثماني الماضية، وقادت العديد من المشاريع في مجال الحفاظ على المياه، وإعادة تأهيل المباني والمراحل الأولية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية للعدادات الذكية.
وتعد الهنوف من بين الرائدات العاملات في مشاريع مختلفة لإنشاء مدن ذكية تتوقع احتياجات سكانها وحيث تكون الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحضرية. وفي مجال يهيمن عليه الرجال مثل الهندسة، وحطمت الهنوف الأسقف الزجاجية بكل مهمة تولتها.
ومع ذلك، كان من الصعب عليها التوفيق بين حياتها المهنية الشاقة ومسؤوليات تربية خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و11 عامًا. وترى أن أسرتها هي أقوى نظام دعم لها.
وقالت لصحيفة خليج تايمز: "زوجي هو أكبر مشجع لي، وأطفالي، على الرغم من صغر سنهم، بدأوا يدركون أهمية عملي. أطفالي في بداية رحلتهم الأكاديمية. أريد أن أغرس فيهم قيمة العمل الجاد والتفاني وملاحقة شغفهم".
وفي منزلها، تمارس الهنوف ما تدعو إليه، وتشجع أسرتها ومساعديها في المنزل على الحفاظ على الطاقة والمياه.
"إن إدارة أسرة مكونة من خمسة أطفال أمر صعب، ولكنني أربي أطفالي ليكونوا أكثر استقلالية ويركزون ليس فقط على الدراسة بل وأيضًا على تطوير شخصياتهم وتشكيلها لتتلاءم بشكل أفضل مع المستقبل. وأنا أشجع على الحفاظ على الطاقة وأزيد الوعي بأهميتها للبيئة والأرض. وأعتقد أن التغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير."
يتجاوز تفانيها عائلتها إلى المجتمع الأوسع. فقد أجرت حوالي 50 ورشة عمل حول الحفاظ على الطاقة، ووصلت إلى أكثر من 1500 فرد، ودافعت عن الممارسات البيئية المسؤولة.
ونصحت الشابات الإماراتيات قائلة: "آمنوا بقدراتكم، واستثمروا في التعليم ولا تتوقفوا عن التعلم. المعرفة قوة، ويمكنك تحقيق أي شيء تضعينه في ذهنك - طالما أنك تجرؤين على الحلم".