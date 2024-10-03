الهند : ضبط 4 مسافرين من دبي بحوزتها 12 آيفون 16

وشهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة في أعداد المشترين الدوليين، حيث أتيحت لهم الفرصة لبيع الأجهزة بتكلفة أعلى في بلدانهم الأصلية. وكان هؤلاء المشترون على استعداد لدفع علاوة تتراوح بين 1500 إلى 2500 درهم إماراتي فوق سعر التجزئة للحصول على الجهاز.