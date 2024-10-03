الهند : ضبط 4 مسافرين من دبي بحوزتها 12 آيفون 16
ضبطت الجمارك في نيودلهي 12 هاتف آيفون 16 برو ماكس من ركاب قادمين من دبي.
وتم القبض على مجموعة من أربعة ركاب أثناء محاولتهم تهريب الهواتف على متن طائرة تابعة لشركة "إنديغو" في الأول من أكتوبر.
يبدأ سعر أحدث هاتف أيفون 16 حالياً من 3399 درهماً إماراتياً في الإمارات العربية المتحدة، بينما يبلغ سعر آيفون 16 بلس 3799 درهمًا إماراتيًا للطراز الأساسي. ويبدأ سعرآيفون 16 برو من 4299 درهماً ، بينما يبلغ سعرآيفون 16 برو ماكس 5099 درهما للطراز الأساسي.
وفي الهند، يبدأ سعر آيفون 16 من 79,900 روبية، وآيفون 16 بلس من 89,900 روبية. ويبدأ سعرآيفون 16 برو من 119,900 روبية، ويبلغ سعر آيفون 16 برو ماكس 144,900 روبية.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة في أعداد المشترين الدوليين، حيث أتيحت لهم الفرصة لبيع الأجهزة بتكلفة أعلى في بلدانهم الأصلية. وكان هؤلاء المشترون على استعداد لدفع علاوة تتراوح بين 1500 إلى 2500 درهم إماراتي فوق سعر التجزئة للحصول على الجهاز.
وتكبد بعض البائعين في الإمارات خسائر مالية فادحة، حيث خسر بعضهم ما يصل إلى 200 ألف درهم، وذلك بعد أن غمرت الإمدادات السوق وانخفضت الأسعار بشكل كبير خلال أيام.