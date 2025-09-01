الهند تطلب دعم الإمارات لبناء مليون وحدة سكنية في أستراليا.

وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 37.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 33.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويضع هذا النمو البلدين بقوة على مسار تجاوز هدف التجارة السنوي الطموح البالغ 100 مليار دولار الذي تم تحديده عند تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 2022.