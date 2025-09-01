الهند تطلب دعم الإمارات لبناء مليون وحدة سكنية في أستراليا.

أفاد وزير الاتحاد الهندي، بييوش جويال، بأن الهند في مراحل "مفاوضات متقدمة" لإنشاء مليون وحدة سكنية في أستراليا، وقد تواصلت مع الإمارات للحصول على دعم مالي لهذا المشروع، وفقًا لوكالة الأنباء الهندية "بي تي آي".
ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من المسؤولين الإماراتيين، إلا أن جويال شارك مؤخرًا في مناقشات حول العلاقات الاقتصادية مع الإمارات.
وبحسب جويال، فإن مثل هذا المشروع في أستراليا سيكون "فرصة بقيمة 500 مليار دولار على الأقل".
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز ، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية نظيره الهندي غويال في مومباي، حيث تطرق الجانبان إلى أهمية الحوار المباشر في تعزيز الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين.
وناقش الوزيران اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022 (Cepa)، الذي تحول إلى أداة راسخة وفعالة لنمو اقتصاد البلدين.
وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 37.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 33.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويضع هذا النمو البلدين بقوة على مسار تجاوز هدف التجارة السنوي الطموح البالغ 100 مليار دولار الذي تم تحديده عند تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 2022.
تواصل المشاريع الهندية ترك بصمة واضحة في الإمارات، حيث يُقام قريبًا مركز "بهارات مارت"، وهو مجمع على مساحة 2.7 مليون قدم مربع في منطقة جبل علي الحرة (Jafza)، ليكون مركزًا للمصنعين والمصدرين الهنود لعرض منتجاتهم.
يُعد ممر التجارة بين الإمارات والهند أيضًا من أسرع الممرات نموًا على مستوى العالم. ومع فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرًا تعريفات جمركية بنسبة 50 في المئة على الهند ردًا على استيرادها للنفط الروسي، قد تثبت روابط التجارة والشراكة الاقتصادية بين الهند والإمارات أهميتها القصوى في ظل تغير المشهد الجيوسياسي العالمي.