الهند تحاكم متهماً بجريمة قتل في أبوظبي بعد 17 عاماً من خلاف على 300 درهم

نشر المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) التحديث في 27 يونيو عبر منصة X، مؤكدًا إطلاق الملاحقة القضائية المحلية ضد المتهم.
تاريخ النشر: الأحد 29 يونيو 2025، 6:00 صباحًا
بعد سبعة عشر عامًا من مقتل مواطن هندي في أبوظبي بسبب خلاف على فواتير هاتفية لم تتجاوز 300 درهم، أعلنت وكالة التحقيقات المركزية الهندية (CBI) عن توجيه اتهام رسمي للمتهم إندر جيت سينغ، وبدء محاكمته محليًا في الهند
ونشر المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) التحديث في 27 يونيو عبر منصة X، مؤكدًا إطلاقه الملاحقة القضائية المحلية ضد المتهم، إندر جيت سينغ، بموجب المادة 302 من قانون العقوبات الهندي.1
تعود القضية إلى 28 أغسطس 2008، حين قام سينغ بطعن رامالينجام ناتيسان حتى الموت إثر نزاع حول بيع شرائح اتصال دولية بالدين، حيث تراكمت ديون سينغ حتى بلغت 300 درهم. وعندما طلب ناتيسان من صاحب عمل سينغ خصم المبلغ من راتبه، خطط سينغ لقتله ونفذ الجريمة باستخدام سكين حاد
وقال المكتب المركزي للتحقيقات إنه نسق مع السلطات الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية لجمع الأدلة المقبولة. وبموافقة من وزارة الشؤون الداخلية الهندية، قدمت الوكالة الآن لائحة اتهام رسمية إلى محكمة خاصة في نيودلهي.
في تطور ذي صلة، وجه المكتب المركزي للتحقيقات أيضًا اتهامًا لمواطن هندي آخر، سوبهاش تشاندير مهلا، لقتله صاحب عمله في البحرين عام 2011. يُزعم أن مهلا، الذي كان يعمل سائقًا، هاجم صاحب عمله بأداة حادة بعد أن "تضرر من سوء سلوكه"، وفقًا للمكتب المركزي للتحقيقات. وقد وجهت إليه تهم بموجب المادتين 302 و 404 من قانون العقوبات الهندي.
وقالت الوكالة إن كلتا الملاحقتين القضائيتين تم إطلاقهما بناءً على طلب السلطات الإماراتية والبحرينية، ويعكسان التزام الهند بمساءلة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة في الخارج.
وقالت الوكالة في بيان: "بصفتها الوكالة المحورية لإطلاق الملاحقات القضائية المحلية، يواصل المكتب المركزي للتحقيقات جهوده لتقديم الجناة للمثول أمام القانون والوفاء بالتزامات الهند الدولية".