الهند تحاكم متهماً بجريمة قتل في أبوظبي بعد 17 عاماً من خلاف على 300 درهم

تهمة قتل بعد 17 عامًا: الهند توجه اتهامًا لرجل في قضية مقتل مواطن له في أبوظبي بسبب 300 درهم

نشر المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) التحديث في 27 يونيو عبر منصة X، مؤكدًا إطلاق الملاحقة القضائية المحلية ضد المتهم.

تاريخ النشر: الأحد 29 يونيو 2025، 6:00 صباحًا

بعد سبعة عشر عامًا من مقتل مواطن هندي في أبوظبي بسبب خلاف على فواتير هاتفية لم تتجاوز 300 درهم، أعلنت وكالة التحقيقات المركزية الهندية (CBI) عن توجيه اتهام رسمي للمتهم إندر جيت سينغ، وبدء محاكمته محليًا في الهند

ونشر المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) التحديث في 27 يونيو عبر منصة X، مؤكدًا إطلاقه الملاحقة القضائية المحلية ضد المتهم، إندر جيت سينغ، بموجب المادة 302 من قانون العقوبات الهندي.1

تعود القضية إلى 28 أغسطس 2008، حين قام سينغ بطعن رامالينجام ناتيسان حتى الموت إثر نزاع حول بيع شرائح اتصال دولية بالدين، حيث تراكمت ديون سينغ حتى بلغت 300 درهم. وعندما طلب ناتيسان من صاحب عمل سينغ خصم المبلغ من راتبه، خطط سينغ لقتله ونفذ الجريمة باستخدام سكين حاد

وقال المكتب المركزي للتحقيقات إنه نسق مع السلطات الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية لجمع الأدلة المقبولة. وبموافقة من وزارة الشؤون الداخلية الهندية، قدمت الوكالة الآن لائحة اتهام رسمية إلى محكمة خاصة في نيودلهي.