الهلال الأحمر الإماراتي يدحض مزاعم إساءة استخدام المستشفى الميداني في تشاد

تأسست منشأة أمجراس في يوليو 2023 لدعم الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين السودانيين الذين يفرون من الصراع في وطنهم. وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن المنشأة أنشئت بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة في السودان في أبريل 2023 وبعد رفض عروض إنشاء مستشفى ميداني على الأراضي السودانية.