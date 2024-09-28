الهلال الأحمر الإماراتي يدحض مزاعم إساءة استخدام المستشفى الميداني في تشاد
نفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صحة الاتهامات التي وجهت لها بشأن إساءة استخدام المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد.
وزعمت إحدى التقارير الإخبارية أن المستشفى في مدينة "أمجراس" التشادية "يستخدم في أنشطة أخرى غير العمل الإنساني"، وهو الاتهام الذي قالت هيئة الهلال الأحمر التشادي إنه كاذب ولا أساس له من الصحة.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته يوم السبت "من المقلق أن تكون الجهود الإنسانية والخيرية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عرضة لاتهامات كاذبة أو مسيسة بهذه الطريقة".
ولكن التقرير الإعلامي فشل في تقديم أي دليل على الاتهام، "لأن مثل هذه الأدلة غير موجودة"، كما أضافت.
ورفضت هيئة الهلال الأحمر الإثيوبية أيضا الادعاءات التي تقول إنها رفضت طلبات من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للوصول إلى منشأة أمجراس.
وأضافت المنظمة "سنعمل مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحديد كيف كان من الممكن منع مثل هذا الدخول، حيث أن الوصول إلى منطقة المستشفى يقع ضمن اختصاص السلطات المحلية في البلد المضيف".
تأسست منشأة أمجراس في يوليو 2023 لدعم الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين السودانيين الذين يفرون من الصراع في وطنهم. وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن المنشأة أنشئت بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة في السودان في أبريل 2023 وبعد رفض عروض إنشاء مستشفى ميداني على الأراضي السودانية.
وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن المستشفى عالج حتى الآن 8808 سودانياً و19658 تشادياً، بالإضافة إلى إجراء 550 عملية جراحية.
وفيما يلي بعض الصور للمنشأة، الملتقطة في عام 2023، والتي توضح عملياتها:
وأضافت أن "التركيز الوحيد لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أثناء تشغيل منشأة أمجراس، يظل على توفير الرعاية الطبية الأساسية في هذه الظروف الصعبة للحالات الأكثر إلحاحاً".
وقالت المنظمة إن هذه الاتهامات "متهورة ومضرة" وتعرض "سلامة العاملين في المجال الإنساني للخطر".
وأضافت أن "مثل هذه الاتهامات تعرض قدرتنا على تقديم المساعدات الحيوية بشكل فعال لمن يحتاجون إليها للخطر".
بالإضافة إلى منشأة أمدجراس، أنشأ الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى ميدانياً آخر في "أبيشي"، والذي عالج 21761 مريضاً.
وأضاف البيان أن "هذه المستشفيات الميدانية الإماراتية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية للمدنيين المحتاجين، حيث تقدم العلاج للاجئين السودانيين الفارين من الصراع، وكذلك المقيمين التشاديين. وتمتد خدماتنا إلى جميع المدنيين المحتاجين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي".
(مدخلات من وام)