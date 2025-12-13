"الهروب إلى القمة.. قسوة الطبيعة في الإمارات طريق للسلام الداخلي

يجري حالياً تصوير سلسلة جديدة من برامج التحمل في دبي وحتا، تضع المشاركين في بعض من أصعب البيئات في دولة الإمارات؛ من تسلق الجبال الشاهقة إلى قطع مسافات طويلة في الصحراء المفتوحة تحت الشمس.

يقود هذا المشروع أنت ميدلتون، الجندي السابق في القوات الخاصة البريطانية والشخصية التلفزيونية العالمية المعروف ببرامجه التي تركز على قوة الذهن مثل (SAS: Who Dares Wins). وخلال عمله هنا، لاحظ ميدلتون شيئاً مثيراً للاهتمام: سكان الإمارات يختارون "عدم الراحة" عن قصد وبشكل متزايد.

في بلد يُعرف بالراحة والأمان والروتين السلس، يبرز هذا الاختيار كظاهرة لافتة.

يعيش سكان الإمارات في واحدة من أكثر الأماكن تنظيماً وأماناً في العالم، حيث تسير الحياة بشكل متوقع والأنظمة تعمل بكفاءة، لكن المزيد من الناس يسجلون في تحديات تدفعهم بعيداً عن "منطقة الراحة" الخاصة بهم؛ يركضون في حرارة الصحراء، ويتسلقون المنحدرات الصخرية، ويشاركون في أنشطة ترهق أجسادهم وتختبر قواهم العقلية.

فلماذا يلجأ الناس في مكان صُمم لراحتهم إلى البحث عن النقيض؟

"عندما تصبح سلامتك بين يديك.. تشعر بالحياة"

وفقاً لميدلتون، تكمن الإجابة في رد فعل البشر عندما تتم إزالة الدعم الخارجي عنهم. يقول: "الحياة اليوم آمنة ومستقرة لدرجة أن كل شيء يُنجز نيابة عنك. عندما تنزع كل ذلك وتضطر للاعتماد كلياً على نفسك، تشعر بالحياة من جديد، وتكتشف قيمتك الذاتية".

وأوضح أن البيئات القاسية لا تتحدى الجسد فحسب، بل تتحدى صورتك عن نفسك. فالناس يصلون وهم يعتقدون أنهم يعرفون حدود قدراتهم، ولكن تحت الضغط والحرارة وعدم اليقين، تتغير تلك الحدود.

ويؤمن ميدلتون بأن الشدة تُظهر الصدق؛ فعندما ينهك الناس أو يشعرون بالخوف، لا يمكنهم التظاهر، وتظهر معادنهم الحقيقية. ويقول: "عندما نجرد الناس من كل شيء ونضعهم أمام المرآة، فإما أن يشيحوا بوجوههم لأنهم لم يحبوا ما رأوه، أو يتقبلوا الحقيقة، ويتعلموا منها، ويعودوا أقوى".