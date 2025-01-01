الهدوء والسحر في الصحراء يجذبان المحتفلين بالعام الجديد

ورغم أن الاحتفالات في الصحراء كانت أكثر استرخاءً من احتفالات المدينة، إلا أن الصحراء لم تخل من الأنشطة المثيرة. وقد عبرت الإماراتية مريم الصابري، 33 عاماً، صاحبة مقهى ليمتد في قلب الصحراء في منطقة القدرة، عن حماسها لخطط المساء. وقالت: "سنقدم هدايا من بسكويت الحظ، وعرض العد التنازلي، وعرض نار، وألعاب نارية تبدأ من الساعة 10 مساءً".