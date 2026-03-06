الهدوء المستعار.. أطفالنا يمتصون إشارات الأمان من ردود أفعالنا تجاه الأخبار

مع تداول العناوين الرئيسية على الشاشات والأصوات غير المألوفة التي تثير أسئلة قلقة حول التوترات الإقليمية، تجد العديد من العائلات في دبي نفسها تخوض محادثات لم تتوقعها أبدًا.

في الأسبوع الماضي، تحولت المدارس في جميع أنحاء الإمارات إلى التعلم عن بعد. ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عطلة الربيع ستمتد الآن من 9 إلى 22 مارس بدلاً من الموعد المحدد سابقًا من 16 إلى 27 مارس.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب

بالنسبة للأطفال، أثار التغيير المفاجئ في الروتين أسئلة أكثر من الإجابات.

“هل نحن بأمان؟”

“هل هذه ألعاب نارية؟”

“متى ستفتح المدارس؟”

بالنسبة للآباء، التحدي ليس فقط شرح الأحداث — بل القيام بذلك بهدوء.

الأمان محسوس ومفهوم

يقول الدكتور نيل هوبكن، مدير التعليم في مؤسسة فورتس التعليمية بدبي، إن نقطة البداية هي الأمن العاطفي.

“مسؤوليتنا الأولى هي ضمان شعور الأطفال بالأمان، ليس فقط الأمان الموضوعي، بل الأمان المتصور،” قال. وأكد أن الطمأنة لا ينبغي أن تتجاهل مخاوف الأطفال، مضيفًا أن أفضل نهج ليس

اوضح الدكتور هوبكن أن الأطفال يمكنهم بناء “روايات كاملة من صور وأصوات فردية"، وبدون توجيه الكبار، يمكن لتلك الروايات أن تتفاقم.

حتى مع التعلم عن بعد، يظل التواصل أمرًا أساسيًا. “سواء كان غير متزامن أو عبر الإنترنت، فإن أهم شيء هو الحفاظ على الترابط،” قال، مشيرًا إلى أن الفصول الدراسية والعلاقات المدرسية تظل عوامل حماية، حتى عبر الشاشة.

محادثات متأخرة وأسئلة المراهقين

بالنسبة لغورلين أرورا، شهد الأسبوع الماضي محادثات أكثر عمقًا مع ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا.

قالت: “لقد تحدثت مع ابنتي كثيرًا، ولاحظت أنها وصديقاتها يناقشن الوضع الحالي فيما بينهن أيضًا،” وأضافت: “في سن 16 عامًا، تفهم أكثر بكثير مما ندركه أحيانًا. إنها تقرأ الأخبار، وتطرح الأسئلة، وتريد إجابات صادقة.”

تؤكد أرورا أن التضامن داخل المجتمع قد ساعد. قالت: “لقد تكاتف مجتمعنا حقًا خلال هذا الوقت. هناك شعور قوي بالوحدة،” مضيفة أنها تواصل تذكير ابنتها بأن “هذه مجرد مرحلة، ومثل كوفيد، ستمر.”

بعد أن نشأت في بلد (في إشارة إلى وطنها) شهد أيضًا فترات من عدم اليقين، تقول أرورا إن المنظور يحدث فرقًا. وأوضحت: “الأهم من ذلك، أننا نشعر بالأمان حقًا هنا،” مشيرة إلى أن الاستقرار طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة يسمح لها بطمأنة ابنتها ونفسها.

“هل يمكنني الخروج واللعب؟”

بالنسبة لآباء الأطفال الأصغر سنًا، الأسئلة أبسط — ولكنها غالبًا ما تتكرر.

تقول إيلينا روسو إن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات يعود باستمرار إلى نفس المخاوف. قالت: “كانت هذه المحادثات صعبة... إنه يواصل سؤالي، ‘ماذا يحدث؟’ و ‘هل يمكنني الخروج واللعب؟'

بالنسبة له، الأمر يتعلق بالروتين المفقود أكثر من الجغرافيا السياسية. أوضحت روسو: “إنه يعرف فقط أن روتينه قد تغير.” مع توقف زيارات الملاعب إلى حد ما وإلغاء دروس التنس والسباحة، يبدو الاضطراب شخصيًا.

خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت، سمعت أطفالًا يناقشون “دويًا عاليًا” وصوت “الطائرات النفاثة” في السماء. تحاول تبسيط الأمور. قالت: “أحاول أن أشرح بكلمات بسيطة أن الأمور متوترة بعض الشيء وعلينا أن نكون حذرين لبضعة أيام.” وأضافت: “يهز رأسه، ولكن بعد فترة يسأل مرة أخرى، على أمل أن تكون الإجابة مختلفة.”

مثل العديد من الآباء، تقول إن المهمة هي البقاء ثابتًا حتى بدون وضوح تام. “كوالد في هذه المنطقة، في الوقت الحالي، تحاول أن تظل هادئًا وعمليًا، حتى عندما لا تملك جميع الإجابات بنفسك.”

قوة الكبار الهادئين

في غضون ذلك، أكد قادة المدارس أيضًا أن أسئلة الأطفال غالبًا ما تكون بحثًا عن الطمأنينة.

قالت أنيتا بليسي روزاريو، رئيسة قسم الدمج في مدرسة وودلم بارك الحميدية الخاصة: 'عندما يطرح الأطفال أسئلة مثل "هل نحن بأمان؟"' أو ‘ماذا كان ذلك الضجيج؟’ فإنهم غالبًا ما يبحثون عن الطمأنينة أكثر من المعلومات،” وأضافت أن الاستجابة بهدوء وبساطة تساعد الأطفال على الشعور بالحماية.

لاحظ روزاريو، “كما لاحظ دونالد وينيكوت، ‘ما يحتاجه الطفل أكثر هو الوجود الموثوق لشخص بالغ هادئ.’ في اللحظات غير المؤكدة، يمكن لطمأنة الوالدين الثابتة وتوفرهم العاطفي أن يساعد الأطفال على الشعور بالأمان والحماية.”

الهدوء المستعار

يقول مدرب الحياة المقيم في دبي، غيريش هيمناني، إن الأطفال يستوعبون الإشارات العاطفية قبل وقت طويل من فهمهم للحقائق.

“لا يتعامل الأطفال مع الصراع بالطريقة التي يتعامل بها الكبار. فنظامهم العصبي يقرأ الأمان بشكل أساسي من خلال الإشارات العاطفية للمقدمين الرعاية من حولهم،' يؤكد. عندما يبدو الكبار مذعورين أو يستهلكون باستمرار أخبارًا مقلقة، يستوعب الأطفال هذا التوتر.

بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، يقترح طمأنة بسيطة ومحدودة: “الوضع بعيد، والكبار هنا يتأكدون من أننا بأمان.” أما المراهقون، فيستفيدون من المحادثات المفتوحة التي تبني أيضًا التفكير النقدي حول المحتوى المثير أو الرسومي عبر الإنترنت.

يحذر هيمناني من أن القلق قد يظهر جسديًا — التهيج، التشبث، مشاكل النوم أو آلام المعدة. استعادة الإيقاعات اليومية — الوجبات المشتركة، اللعب، الحركة والجداول المدرسية المتوقعة — يساعد على إعادة ضبط نظام الطفل.

“الوالد الهادئ والمتزن غالبًا ما يكون أقوى طمأنة يمكن أن يتلقاها الطفل،” قال.

متى تطلب دعمًا إضافيًا

تشير الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة في المستشفى الدولي الحديث، إلى أن التعرض المستمر للعناوين المقلقة ينشط استجابة الجسم للتوتر.

“هذا يزيد من مستويات الكورتيزول والأدرينالين، وهي مفيدة على المدى القصير ولكنها ضارة عند استمرارها. يعبر الأطفال عن القلق بشكل مختلف عن البالغين. القلق الطبيعي عادة ما يكون مؤقتًا وموقفيًا.

“يمكن أن يؤدي التعليم عبر الإنترنت والروتينات المضطربة إلى تضخيم الشعور بعدم الأمان. يساعد الحفاظ على الهيكل والجداول الزمنية المتوقعة والتسجيلات اليومية في التخفيف من التصعيد.”

تنصح الآباء بمراقبة التغيرات مثل اضطرابات النوم المستمرة، الشكاوى الجسدية غير المبررة، الانسحاب من الأنشطة، التراجع، البحث المفرط عن الطمأنينة، أو تراجع المشاركة في المدرسة — حتى عبر الإنترنت. إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين أو أثرت بشكل كبير على الأداء اليومي، يوصى بالتقييم المهني.

يمكن أن تساعد استراتيجيات بسيطة: ‘غروب رقمي' عن طريق التوقف عن استهلاك الأخبار قبل 60-90 دقيقة من النوم، والحفاظ على روتين نوم ثابت، وممارسة تمارين التأريض مثل تقنية 5-4-3-2-1 لإعادة توجيه الأفكار القلقة.

“تستفيد العائلات من الهيكل، والتعرض الإعلامي المتحكم فيه، والتواصل المفتوح،” قالت. “عندما تتجاوز الأعراض القدرة على التكيف، يضمن التوجيه المهني في الوقت المناسب التعافي والمرونة.”