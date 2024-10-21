"الهالوفيت"نبات محلي يُثري المائدة الإماراتية بفوائد صحية مذهلة

وفي مسعىً لدمج هذه النباتات المرنة في وجباتنا اليومية، وتعريف الجمهور بفوائدها، نُظم مهرجان في إمارة أم القيوين، قدّم تشكيلةً مُبتكرةً من الأطباق التي تُبرز "الساليكورنيا" و "الأرثوكولون" (من أنواع الهالوفيت) كمكوناتٍ أساسية.

ويهدف "مهرجان حصاد الهالوفيت" إلى تسليط الضوء على دور هذه النباتات المُقاومة للملوحة في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتشجيع زراعتها محلياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والمدارس والهيئات الحكومية.