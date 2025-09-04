«النهمة»: الأناشيد البحرية الإماراتية تعود لتروي قصص الأجداد

قال الفنان والملحن الإماراتي إبراهيم جمعة، الذي يعمل حاليًا مستشارًا فنيًا في مركز حمدان بن محمد للتراث: "كان لكل مهمة على متن السفينة أنشودة خاصة بها. كان الرجال يغنون أثناء تجهيز السفينة، ودق المسامير، ورفع الأشرعة، وإنزال المراسي. ولم تكن الأناشيد مجرد موسيقى، بل أضفت إيقاعًا على العمل".