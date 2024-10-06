"النقد الدولي":إصلاحات ضريبية أوسع في دول الخليج

وقالت جورجيفا "على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً على خلفية جهود الإصلاح الطموحة. وعلى الرغم من كل هذه الأخبار الجيدة، إلا أن هناك مخاطر تهدد التوقعات. وأبرزها أن التقلبات في أسعار النفط والإنتاج قد تؤدي إلى تقليص الاحتياطيات المالية وتترك آثاراً سلبية على الاقتصاد غير النفطي".