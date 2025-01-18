"النخوة"إسم 7 مساجد في الإمارات تذكير بشجاعة الوطن
تم تغيير اسم سبعة مساجد في جميع أنحاء الإمارات إلى "النخوة" إحياءً لليوم الذي أظهرت فيه الدولة للعالم شجاعتها في مواجهة هجوم الحوثي بطائرة بدون طيار في عام 2022.
تحمل كلمة "النخوة" في اللغة العربية عدة دلالات، فهي تعني الشجاعة والفروسية، وترمز إلى "قدرة المرء على تحمل المصاعب لمساعدة الآخرين"، وهو ما يجسد كيفية رد الإمارات العربية المتحدة على هجوم الحوثيين.
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن السابع عشر من يناير هو يوم يخلد شهامة الوطن ووحدة أبنائه وقوة الدولة وهو اليوم الذي وضعت فيه دولة الإمارات حداً للإرهاب والعدوان.
وأضاف أن تغيير أسماء المساجد "يضمن أن تظل مساجد الوطن حصوناً حضارية يستمد منها الناس معاني التعاون والتضامن الإيجابي للحفاظ على الوطن وإرثه الحضاري".
وتم تغيير اسم أحد الشوارع الرئيسية في مدينة خليفة بأبوظبي، شارع الأصايل، إلى شارع النخوة، وذلك في الذكرى الثالثة للهجوم الإرهابي الذي هز الإمارة.
في 17 يناير 2022، هاجم المتمردون الحوثيون منطقة مصفح بأبوظبي، مما تسبب في انفجار ثلاثة خزانات وقود وحريق بسيط في منطقة البناء بمطار أبوظبي الدولي (مطار زايد الدولي حاليًا). قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.
ونشر قادة الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورًا للاحتفال بهذه المناسبة. ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم 17 يناير بأنه "يوم نتذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب الإمارات".