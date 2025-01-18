"النخوة"إسم 7 مساجد في الإمارات تذكير بشجاعة الوطن

تم تغيير اسم سبعة مساجد في جميع أنحاء الإمارات إلى "النخوة" إحياءً لليوم الذي أظهرت فيه الدولة للعالم شجاعتها في مواجهة هجوم الحوثي بطائرة بدون طيار في عام 2022.