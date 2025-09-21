الميزانية بدلاً من الوزن: استراتيجية ذكية لمشتري الذهب في دبي وسط ارتفاع الأسعار

يتكيف مشتري المجوهرات الذهبية في دبي والإمارات العربية المتحدة مع الأسعار المرتفعة باستمرار، ويركزون على الميزانيات الثابتة بدلاً من التركيز على وزن الذهب الذي تم شراؤه.

وسجلت أسعار الذهب تداولات قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي وصلت إليه في وقت سابق من الشهر الجاري عندما وصل سعر الذهب عيار 24 و22 إلى 445.25 درهم و412.25 درهم للجرام على التوالي.

عالميًا، تجاوز سعر المعدن النفيس 3700 دولار للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يستقر عند 3785.78 دولار للأوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتوقع المحللون تصحيحًا في الأسعار، ثم تتعافى لتلامس 4000 دولار العام المقبل.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال راميش كاليانارامان، المدير التنفيذي لشركة كاليان جولرز، إنه في حين تؤثر الأسعار المرتفعة على أنماط الشراء، فإن العملاء لا يتراجعون عن عمليات الشراء - بدلاً من ذلك، فإنهم يتكيفون.

يتسوق الكثيرون الآن بميزانية ثابتة بدلاً من التركيز على الغرام، مما يضمن لهم الاحتفال بالمناسبات الخاصة ضمن نطاق راحتهم. وقد شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات الاستبدال، حيث يقوم العملاء بترقية القطع القديمة إلى تصاميم عصرية، مستغلين مجوهراتهم الحالية بذكاء، كما أضاف كاليانارامان.