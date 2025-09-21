الميزانية بدلاً من الوزن: استراتيجية ذكية لمشتري الذهب في دبي وسط ارتفاع الأسعار

يتكيف مشتري المجوهرات الذهبية في دبي والإمارات العربية المتحدة مع الأسعار المرتفعة باستمرار، ويركزون على الميزانيات الثابتة بدلاً من التركيز على وزن الذهب الذي تم شراؤه.
وسجلت أسعار الذهب تداولات قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي وصلت إليه في وقت سابق من الشهر الجاري عندما وصل سعر الذهب عيار 24 و22 إلى 445.25 درهم و412.25 درهم للجرام على التوالي.
عالميًا، تجاوز سعر المعدن النفيس 3700 دولار للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يستقر عند 3785.78 دولار للأوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتوقع المحللون تصحيحًا في الأسعار، ثم تتعافى لتلامس 4000 دولار العام المقبل.
وقال راميش كاليانارامان، المدير التنفيذي لشركة كاليان جولرز، إنه في حين تؤثر الأسعار المرتفعة على أنماط الشراء، فإن العملاء لا يتراجعون عن عمليات الشراء - بدلاً من ذلك، فإنهم يتكيفون.
يتسوق الكثيرون الآن بميزانية ثابتة بدلاً من التركيز على الغرام، مما يضمن لهم الاحتفال بالمناسبات الخاصة ضمن نطاق راحتهم. وقد شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات الاستبدال، حيث يقوم العملاء بترقية القطع القديمة إلى تصاميم عصرية، مستغلين مجوهراتهم الحالية بذكاء، كما أضاف كاليانارامان.
يعلق صائغو المجوهرات آمالهم أيضًا على المهرجانات القادمة، مثل ديوالي ودانتيراس، التي ستُحتفل بها الهند في أكتوبر. ويشتري الكثير من الآسيويين، وخاصةً أتباع الديانة الهندوسية، الحلي المعدنية الثمينة كهدايا، مما يعزز مبيعات صائغي المجوهرات في الإمارات.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يختار المتسوقون - وخاصة أولئك الذين لديهم ميزانية محدودة - بشكل متزايد الحلي الذهبية ذات الحجم الأصغر والميزانية المحدودة.
وأضاف كاليانارامان: "نشهد أيضًا اهتمامًا متزايدًا من جانب المتسوقين الأصغر سنًا والمهتمين بالأناقة بتصميمات 18K خفيفة الوزن التي تجمع بين جاذبية نمط الحياة ونقطة سعر أكثر سهولة في الوصول إليها".
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر بيع الذهب عيار 21 و18 قيراطاً 394.0 و338.0 درهماً للجرام على التوالي، اليوم الأحد.
أوضح المدير التنفيذي لشركة تي كاليان للمجوهرات أن المتسوقين يدركون القيمة الراسخة للذهب وسجله الحافل بالارتفاع المستمر في قيمته، مما يعزز جاذبيته كأصلٍ آمن. وأضاف: "يتجلى ذلك في الإقبال القوي على عروضنا للحجز المسبق والدفع المسبق من دانتيراس. إن الارتفاع الملحوظ في الحجوزات المسبقة، مدعومًا بحماية الأسعار، يُبرز كيفية تخطيط العملاء لعمليات الشراء بشكل استراتيجي وحماية أنفسهم من أي تقلبات إضافية في الأسعار - وهو دليل واضح على أن المجوهرات الذهبية لا تزال تتمتع بمكانة راسخة".
قال فرانك والباوم، محلل السوق في ناغا، إن أسعار الذهب استقرت نسبيًا وظلت فوق مستوى 3,640 دولارًا، مما يجعل المعدن الأصفر في طريقه نحو إغلاق أسبوعي مستقر أو إيجابي بشكل طفيف بعد أربعة أسابيع من المكاسب القوية. وأضاف: "أثّر جني الأرباح بعد بلوغه مستويات قياسية يوم الأربعاء وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبًا على المعنويات، لكن الطلب على الملاذ الآمن ساعد في الحد من الخسائر. واصلت الأسواق استيعاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء".
في غضون ذلك، عززت تطورات السياسات العالمية الوضع، حيث أبقى كلٌّ من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة. ومع ذلك، ظلت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا داعمًا رئيسيًا للسبائك، كما أضاف والباوم.