الموظفون الشباب في الإمارات يختارون التنقل بين الأقسام لتطوير مهاراتهم والنمو المهني

بالنسبة إلى لين جابر، البالغة من العمر 27 عامًا، لم يكن الانتقال من قسم المالية إلى قسم الاتصالات في شركة لوجستية في دبي جزءًا من خطة طويلة الأمد، بل كان ببساطة فرصة لتجربة شيء مختلف.

أصبحت التنقلات الأفقية، حيث ينتقل الموظفون بين الأقسام داخل نفس الشركة بدلًا من الانتقال لشركات أخرى، أمرًا أكثر شيوعًا في الإمارات، خاصة بين المحترفين الشباب.

يقول الخبراء إن الموظفين الأصغر سنًا أقل تركيزًا على الصعود في السلم الوظيفي التقليدي، وأكثر اهتمامًا بتوسيع مهاراتهم وخبراتهم عبر وظائف وأقسام مختلفة في الأعمال.

انضمت لين إلى الشركة مباشرة بعد تخرجها من الجامعة حيث درست المحاسبة، وعملت في البداية على تقارير الميزانية الشهرية والتدقيق على المصروفات. قالت: "درست المحاسبة، لكن بعد عام أدركت أنني مهتمة أكثر بالسرد والاستراتيجية بدلاً من الأرقام". وبدعم من مديرها، انتقلت بين الفرق دون أن تترك الشركة.

بعد تطوعها لدعم حملة داخل الشركة خلال شهر رمضان، وجدت لين نفسها منجذبة لطاقة قسم الاتصالات وهدفهم. "كانوا يعملون على مقاطع فيديو للموظفين، محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل المجتمعي. شعرت أن هذا يناسبني". وبموافقة مديرها، تقدمت بطلب نقل داخلي وتم الانتقال خلال أربعة أشهر.

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