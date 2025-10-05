الموت يتنكر في "مشروب الطاقة": نيابة دبي تحذّر من أحدث تكتيكات تهريب المخدرات

كشفت النيابة العامة في دبي عن أساليب جديدة ومتطورة يستخدمها تجار المخدرات لتهريب مواد سامة إلى السوق المحلية، وهي أساليب خادعة لدرجة أنها تبدو غير ملفتة للعين غير المدربة.
ويقول المسؤولون إن تجار السموم يتجهون إلى طرق إبداعية بشكل متزايد لتوزيع هذه المواد، وإخفائها في صورة منتجات يومية يستخدمها الشباب أو يستهلكونها في كثير من الأحيان، مثل مشروبات الطاقة.
وقال عبدالله صالح الرئيسي، نائب رئيس النيابة العامة في دبي، إن هذه المخدرات المصنعة يتم تصنيعها الآن في "أشكال جديدة مذهلة" - بما في ذلك أوراق عادية مشبعة بمواد كيميائية قوية ومشروبات طاقة مقلدة تحمل شعارات علامات تجارية معروفة.
وحذر الرئيسي قائلاً: "إن ما يجعل هذه المواد خطيرة للغاية هو أنها عديمة اللون والطعم والرائحة. ويمكن خلطها بالمشروبات دون علم المستهلك، مما يسبب فقدانًا مفاجئًا للوعي ويترك الضحايا عرضة للخطر تمامًا".
وأكد الرئيسي أن تجار المخدرات يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي والتأثير على الأقران لجذب المراهقين والشباب، وغالباً ما يقنعونهم "بمحاولة ذلك مرة واحدة فقط" - وهو الفخ الذي دمر العديد من الأرواح الواعدة.
روى حالةً مُفجعةً لطالبٍ جامعيٍّ وُصف بأنه مهذبٌ ومجتهدٌ وموهوبٌ دراسيًا. أقنعه أصدقاؤه بتجربة مُخدّرٍ "للتسلية فقط". كانت تلك التجربةُ بدايةَ سقوطه.
وقال الرئيسي: "لقد فقد التركيز على دراسته، وابتعد عن عائلته، وفي النهاية توفي بسبب جرعة زائدة"، مشيرًا إلى أن "هذا يثبت أن خيارًا خاطئًا واحدًا - حتى جرعة واحدة - يمكن أن يدمر حياة كاملة".
يقول الخبراء إن أساليب إخفاء المخدرات تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فالأشكال المألوفة سابقًا، كالحبوب والمساحيق والمواد النباتية، تُستبدل بمخدرات مخفية في عبوات ومنتجات جذابة.
أوضح الرئيسي: "المجرمون يتكيفون. إنهم يعرفون كيف يستغلون الفضول والثقة. بعض هذه المنتجات تبدو كمشروبات الطاقة أو العلكة أو الورق المُنكّه، لكنها سموم قاتلة تهاجم الجهاز العصبي".
تدعو النيابة العامة في دبي الأسر والمدارس والجامعات إلى تعزيز التعاون لحماية النشء من هذه المخاطر الخفية. وتُحثّ أولياء الأمور على الانتباه إلى الأماكن التي يذهب إليها أبناؤهم، ومَن يصادقونهم، وما يحضرونه إلى المنزل.
قال الرئيسي: "هذه ليست مجرد قضية قانونية، بل هي قضية اجتماعية. نحتاج إلى حوارات مفتوحة في المنازل، وتوعية قوية في المدارس، وجهود مشتركة على مستوى المجتمع. لا يكترث المتاجرون بعمر ضحاياهم، سواءً كانوا 16 أو 60 عامًا، بل يهمهم الربح فقط".
تواصل سلطات دبي تكثيف عمليات التفتيش في المطارات والموانئ والأسواق. ويستخدم موظفو الجمارك أنظمة مسح متطورة، وكلابًا مدربة على كشف المخدرات، وتحليلات سلوكية للقبض على المهربين الذين يحاولون إدخال المخدرات المقنعة.
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة بعضًا من أكثر قوانين مكافحة المخدرات صرامةً في العالم، مع فرض عقوبات صارمة على حيازة المخدرات أو الاتجار بها أو حتى الترويج لها عبر الإنترنت. وقد حثّ المسؤولون مرارًا وتكرارًا السكان والزوار على تجنب حمل مواد مجهولة والإبلاغ فورًا عن أي منتجات أو سلوكيات مشبوهة.
وكما أكد الرئيسي: "هذه السموم لا تدمر الأفراد فحسب، بل تدمر العائلات والمستقبل ومجتمعات بأكملها. الوعي هو أقوى دفاعاتنا".