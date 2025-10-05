الموت يتنكر في "مشروب الطاقة": نيابة دبي تحذّر من أحدث تكتيكات تهريب المخدرات

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة بعضًا من أكثر قوانين مكافحة المخدرات صرامةً في العالم، مع فرض عقوبات صارمة على حيازة المخدرات أو الاتجار بها أو حتى الترويج لها عبر الإنترنت. وقد حثّ المسؤولون مرارًا وتكرارًا السكان والزوار على تجنب حمل مواد مجهولة والإبلاغ فورًا عن أي منتجات أو سلوكيات مشبوهة.